Teave meie kohta

Royal Philips on tervishoiutehnoloogia valdkonnas ülemaailmne liider. Viimase kümnendi jooksul oleme muutunud tervishoiulahendustele keskendunud ettevõtteks. Meie eesmärk on parandada inimeste tervist ja heaolu tähendusrikka innovatsiooni kaudu.

Meie missioon on parandada 2030. aastaks 2,5 miljardi inimese elu aastas. Me keskendume inimeste tõelistele vajadustele ja soovime, et meie lahendused aitaksid tervishoiusüsteemidel saavutada neljakordset eesmärki: pakkuda patsientidele paremat kogemust, parandada ravitulemusi, vähendada ravikulusid ja ning muuta tervishoiuteenuse osutajate elu paremaks