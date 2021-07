Jätkusuutlikkus

Juhtiva tervishoiutehnoloogiat pakkuva ettevõttena on meie eesmärk parandada inimeste tervist ja heaolu tähendusrikka innovatsiooni kaudu, et 2030. aastaks mõjutada positiivselt 2,5 miljardi inimese elu aastas.

Püüame kasvatada Philipsit vastutustundlikult ja jätkusuutlikult ning seame seepärast omale pidevalt täitmiseks kõrgeid keskkondlikke ja sotsiaalseid sihte ning püüame järgida kõige kõrgemaid juhtimisstandardeid.

Vastutustundlik käitumine meie planeedi ja ühiskonnaga on osa meie DNA-st. Olen veendunud, et see on parim viis, kuidas saame Philipsi paljudele huvirühmadele pakkuda suurepärast pikaajalist väärtust.