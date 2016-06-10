Rakendus Philips Sonicare for Kids (edaspidi rakendus) aitab lapsevanematel jälgida ja parandada oma laste hammaste pesemise harjumusi ning pakub kohandatud teavet hammaste harjamise kohta, mis põhineb nende laste harjamisandmetel (edaspidi teenused). Rakendus kasutab isikuandmeid, mida on kogutud või töödeldud Philips Sonicare for Kidsi Bluetooth-ühendusega hambaharja käepideme (edaspidi seade) ja/või rakenduse kaudu. Selle privaatsusteate kohaselt on isikuandmete töötleja Philips Oral Healthcare, LLC, mille aadress on 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA („Philips“, „me“ või „meie“). Seda privaatsusteadet kohaldatakse rakenduse ja seadme kogutud isikuandmetele. Selle privaatsusteate eesmärk on aidata meie teenuste kasutajatel aru saada meie põhimõtetest isikuandmete töötlemise korral, näiteks sellest, missuguseid andmeid me kogume, miks me neid kogume ja mida nendega teeme ning millised õigused on teil teenuse kasutajana. Palun lugege ka meie teadet küpsiste kohta ja kasutustingimusi, kus kirjeldatakse meie teenuste kasutamise tingimusi.
Rakendus Philips Sonicare for Kids (edaspidi rakendus) aitab lapsevanematel jälgida ja parandada oma laste hammaste pesemise harjumusi ning pakub kohandatud teavet hammaste harjamise kohta, mis põhineb nende laste harjamisandmetel (edaspidi teenused).
Rakendus kasutab isikuandmeid, mida on kogutud või töödeldud Philips Sonicare for Kidsi Bluetooth-ühendusega hambaharja käepideme (edaspidi seade) ja/või rakenduse kaudu. Selle privaatsusteate kohaselt on isikuandmete töötleja Philips Oral Healthcare, LLC, mille aadress on 22100 Bothell Everett Highway, Bothell WA 98021, USA („Philips“, „me“ või „meie“).
Seda privaatsusteadet kohaldatakse rakenduse ja seadme kogutud isikuandmetele. Selle privaatsusteate eesmärk on aidata meie teenuste kasutajatel aru saada meie põhimõtetest isikuandmete töötlemise korral, näiteks sellest, missuguseid andmeid me kogume, miks me neid kogume ja mida nendega teeme ning millised õigused on teil teenuse kasutajana.
Palun lugege ka meie teadet küpsiste kohta ja kasutustingimusi, kus kirjeldatakse meie teenuste kasutamise tingimusi.
Teenuseid osutades saame või kogume sellist teavet ja isikuandmeid, mis on alljärgnevalt täpselt nimetatud. See kehtib ka juhul, kui te sisenete rakendusse, laadite selle alla või installite selle.
Teenuseid osutades saame või kogume sellist teavet ja isikuandmeid, mis on alljärgnevalt täpselt nimetatud. See kehtib ka juhul, kui te sisenete rakendusse, laadite selle alla või installite selle.
Delikaatsed analüütikaandmed Kui annate oma nõusoleku, kogume analüütikaandmeid teie lapse hammaste pesemise harjumuste ja rakenduse kasutamise kohta, sh hambaharja tüüp (tavaline, elektriline või Sonicare), hambaharja käepideme andmed (mudeli number, seerianumber, püsivara versioon, tootja), harjamise kestus, algusaeg ja intensiivsus (edaspidi harjamisandmed). Kasutame ja/või koondame harjamisandmeid analüütilistel eesmärkidel, et täiustada rakendust ja teenuseid, sh teie lapse üldist rakenduse kasutamise kogemust, rakenduse mängusid ja graafikat ning seadme jõudlust. Philips tagab alati, et harjamisandmete töötlemisele kohaldatakse asjakohaseid andmekaitsemeetmeid. Muu hulgas seostab Philips harjamisandmed enne salvestamist juhusliku identifikaatoriga ning asendab mistahes IP-aadressi üldise IP-aadressiga. Enne mistahes delikaatsete andmete kogumist teatame sellest teile ja küsime selgesõnalist nõusolekut, nagu on ette nähtud EL-i määruse 2016/679 artikli 9 lõike 2 punktis a. Peale eelnimetatud andmete ei palu me teil saata ega avalikustada meile rakenduses või selle kaudu või mistahes muul viisil delikaatseid isikuandmeid (nt isikukood, andmed rassilise või etnilise kuuluvuse, poliitiliste vaadete, usuliste, maailmavaateliste vm veendumuste, terviseseisundi, seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta, biomeetrilised või geneetilised tunnused, õigusrikkumised või ametiühingu liikmeks olemine). Kui te ei anna nõusolekut, siis ei töötle Philips harjamisandmeid mitte mingil viisil. Sellisel juhul säilitatakse harjamisandmeid teie mobiilsideseadme rakenduses, kuhu Philipsil puudub juurdepääs. Saate neid andmeid ise hallata. Kui kustutate oma lapse profiili ja/või rakenduse, kustutatakse harjamisandmed teie mobiilsideseadmest.
Delikaatsed analüütikaandmed
Kui annate oma nõusoleku, kogume analüütikaandmeid teie lapse hammaste pesemise harjumuste ja rakenduse kasutamise kohta, sh hambaharja tüüp (tavaline, elektriline või Sonicare), hambaharja käepideme andmed (mudeli number, seerianumber, püsivara versioon, tootja), harjamise kestus, algusaeg ja intensiivsus (edaspidi harjamisandmed). Kasutame ja/või koondame harjamisandmeid analüütilistel eesmärkidel, et täiustada rakendust ja teenuseid, sh teie lapse üldist rakenduse kasutamise kogemust, rakenduse mängusid ja graafikat ning seadme jõudlust. Philips tagab alati, et harjamisandmete töötlemisele kohaldatakse asjakohaseid andmekaitsemeetmeid. Muu hulgas seostab Philips harjamisandmed enne salvestamist juhusliku identifikaatoriga ning asendab mistahes IP-aadressi üldise IP-aadressiga.
Enne mistahes delikaatsete andmete kogumist teatame sellest teile ja küsime selgesõnalist nõusolekut, nagu on ette nähtud EL-i määruse 2016/679 artikli 9 lõike 2 punktis a. Peale eelnimetatud andmete ei palu me teil saata ega avalikustada meile rakenduses või selle kaudu või mistahes muul viisil delikaatseid isikuandmeid (nt isikukood, andmed rassilise või etnilise kuuluvuse, poliitiliste vaadete, usuliste, maailmavaateliste vm veendumuste, terviseseisundi, seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta, biomeetrilised või geneetilised tunnused, õigusrikkumised või ametiühingu liikmeks olemine).
Kui te ei anna nõusolekut, siis ei töötle Philips harjamisandmeid mitte mingil viisil. Sellisel juhul säilitatakse harjamisandmeid teie mobiilsideseadme rakenduses, kuhu Philipsil puudub juurdepääs. Saate neid andmeid ise hallata. Kui kustutate oma lapse profiili ja/või rakenduse, kustutatakse harjamisandmed teie mobiilsideseadmest.
Konto andmed Rakenduse lapsevanema koondpaneelile juurdepääsemiseks peate looma konto. Saate selleks kasutada MyPhilipsi kontot või logida sisse oma sotsiaalmeedia profiili kaudu, sh Apple'i konto kaudu. Kasutame teie konto andmeid teie konto loomiseks ja haldamiseks. Oma lapse profiili loomisel võite sisestada lapse nime ja üles laadida või teha profiilipildi. Philips ei töötle siiski selliseid andmeid mitte mingil viisil. Andmeid säilitatakse teie mobiilsideseadme rakenduses, kuhu Philipsil puudub juurdepääs. Saate neid andmeid ise hallata. Kui kustutate oma lapse profiili ja/või rakenduse, kustutatakse andmed teie mobiilsideseadmest.
Konto andmed
Rakenduse lapsevanema koondpaneelile juurdepääsemiseks peate looma konto. Saate selleks kasutada MyPhilipsi kontot või logida sisse oma sotsiaalmeedia profiili kaudu, sh Apple'i konto kaudu. Kasutame teie konto andmeid teie konto loomiseks ja haldamiseks.
Oma lapse profiili loomisel võite sisestada lapse nime ja üles laadida või teha profiilipildi. Philips ei töötle siiski selliseid andmeid mitte mingil viisil. Andmeid säilitatakse teie mobiilsideseadme rakenduses, kuhu Philipsil puudub juurdepääs. Saate neid andmeid ise hallata. Kui kustutate oma lapse profiili ja/või rakenduse, kustutatakse andmed teie mobiilsideseadmest.
Küpsised Kasutame küpsiseid, silte või muid sarnaseid meetodeid (edaspidi küpsised), et hallata, osutada, täiustada, mõista ja kohandada oma teenuseid. Küpsised võimaldavad meil tuvastada teie mobiilsideseadme ja koguda teie teavet ning isikuandmeid. Nende andmete hulka kuuluvad kasutaja seadme unikaalne number, mobiilsideseadme IP-aadress, mobiilsides kasutatava veebibrauseri tüüp või kasutatav operatsioonisüsteem, seansi- ja kasutusandmed või teenuse tulemuslikkuse andmed, mis näitavad, kuidas te rakendust kasutate. Samuti kasutame seda teavet teile riigipõhise sisu kuvamiseks (sh teie kohalikus keeles teavet). Enne küpsiste kasutamist analüütika eesmärgil küsime teie nõusolekut.
Küpsised
Kasutame küpsiseid, silte või muid sarnaseid meetodeid (edaspidi küpsised), et hallata, osutada, täiustada, mõista ja kohandada oma teenuseid. Küpsised võimaldavad meil tuvastada teie mobiilsideseadme ja koguda teie teavet ning isikuandmeid. Nende andmete hulka kuuluvad kasutaja seadme unikaalne number, mobiilsideseadme IP-aadress, mobiilsides kasutatava veebibrauseri tüüp või kasutatav operatsioonisüsteem, seansi- ja kasutusandmed või teenuse tulemuslikkuse andmed, mis näitavad, kuidas te rakendust kasutate. Samuti kasutame seda teavet teile riigipõhise sisu kuvamiseks (sh teie kohalikus keeles teavet).
Enne küpsiste kasutamist analüütika eesmärgil küsime teie nõusolekut.
Hinnangute ja arvustuste andmed Kui kirjutate rakendusepoodides rakenduse kohta arvustuse või hindate rakendust, võime sellist teavet töödelda, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, teha kindlaks, kuidas teile rakendus meeldib ning milline on teie üldine ettekujutus rakendusest ja meie kaubamärgist, ning kasutada neid teadmisi rakenduse täiustamiseks. Näeme ainult teie rakendusepoe kasutajanime, hinnanguid, kommentaare ja muid üksikasju, mida otsustate meiega jagada või avalikult kättesaadavaks teha. Kui te seda meilt ei palu, ei seosta me sellist teavet teie konto identimisteabe ega muu teabega, mis meil teie kohta on. Kui teil on vaja ühendust võtta klienditoega, võime allpool toodud jaotise „Klienditoeandmed“ järgi kasutada teie andmeid teie juhtumiga seotud järeltegevusteks ja teie juhendamiseks klienditoeprotsessi käigus. Teie hinnangute ja arvustuste andmete töötlemine põhineb Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.
Hinnangute ja arvustuste andmed
Kui kirjutate rakendusepoodides rakenduse kohta arvustuse või hindate rakendust, võime sellist teavet töödelda, et vastata teie kommentaaridele ja küsimustele, teha kindlaks, kuidas teile rakendus meeldib ning milline on teie üldine ettekujutus rakendusest ja meie kaubamärgist, ning kasutada neid teadmisi rakenduse täiustamiseks. Näeme ainult teie rakendusepoe kasutajanime, hinnanguid, kommentaare ja muid üksikasju, mida otsustate meiega jagada või avalikult kättesaadavaks teha. Kui te seda meilt ei palu, ei seosta me sellist teavet teie konto identimisteabe ega muu teabega, mis meil teie kohta on. Kui teil on vaja ühendust võtta klienditoega, võime allpool toodud jaotise „Klienditoeandmed“ järgi kasutada teie andmeid teie juhtumiga seotud järeltegevusteks ja teie juhendamiseks klienditoeprotsessi käigus. Teie hinnangute ja arvustuste andmete töötlemine põhineb Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.
Klienditoeandmed Kui vajate kliendituge, siis võime küsida teilt andmeid meie teenuste kasutamise kohta, sealhulgas teie infovahetust Philipsiga ja kuidas teiega ühendust võtta, et saaksime pakkuda vajalikku tuge. Teenuseid hallates ja osutades pakume muuhulgas kliendituge, oma teenuste täiustamist, parandamist ja kohandamist. Teie andmeid kasutame ka vastamiseks, kui võtate meiega ühendust. Klienditoeandmete töötlemist käsitleme vajalikuna, et täita lepingut, mille osaline te olete. Nende andmete töötlemine on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt seaduslik. Klienditoeandmete töötlemine põhineb mõnel juhul Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.
Klienditoeandmed
Kui vajate kliendituge, siis võime küsida teilt andmeid meie teenuste kasutamise kohta, sealhulgas teie infovahetust Philipsiga ja kuidas teiega ühendust võtta, et saaksime pakkuda vajalikku tuge. Teenuseid hallates ja osutades pakume muuhulgas kliendituge, oma teenuste täiustamist, parandamist ja kohandamist. Teie andmeid kasutame ka vastamiseks, kui võtate meiega ühendust.
Klienditoeandmete töötlemist käsitleme vajalikuna, et täita lepingut, mille osaline te olete. Nende andmete töötlemine on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt seaduslik. Klienditoeandmete töötlemine põhineb mõnel juhul Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik.
Kombineeritud andmed Teie isikuandmeid (sh kontoandmed, küpsised) võime ühitada nende andmetega, mis on kogutud teie infovahetuses Philipsi digitaalkanalite (nt sotsiaalmeedia, veebilehed, e-kirjad), rakenduste ja seotud toodetega. Nende hulka kuuluvad IP-aadressid, küpsised, mobiilsideseadme andmed, lingid, millel klõpsate või mida vajutate, asukoha andmed ja külastatud veebilehed. Kombineeritud andmeid kasutame rakenduse, seadme(te) ja teenuste sisu, töökindluse ja kasutatavuse parandamiseks ning uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Kombineeritud andmete selline töötlemine põhineb Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik. Enne mistahes delikaatsete andmete töötlemist selles jaotises nimetatud eesmärkidel teatame sellest teile ja küsime teie selgesõnalist nõusolekut, nagu on ette nähtud EL-i määruse 2016/679 artikli 9 lõike 2 punktis a ning Brasiilia üldises andmekaitseseaduses (LGPD), st föderaalseaduses nr 13,709/2018. Kombineeritud andmete hulka ei kuulu teie lapse isikuandmed. Kui nõustute saama Philipsi toodete, teenuste, sündmuste ja kampaaniate reklaame, mis teie eelistuste ja võrgukäitumise põhjal võivad olla teie jaoks olulised, siis on meil õigus saata teile turundus- ja reklaammaterjale e-posti, telefoni ja muude digitaalkanalite kaudu, nagu näiteks mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia. Võime analüüsida teie kombineeritud andmeid, et saaksime pakkuda täpselt teile vajalikku ja teie ootustele vastavat tulemust, saates teie eelistuste ja harjumustega sobivat infot. Enne reklaammaterjali saatmist küsime teie nõusolekut.
Kombineeritud andmed
Teie isikuandmeid (sh kontoandmed, küpsised) võime ühitada nende andmetega, mis on kogutud teie infovahetuses Philipsi digitaalkanalite (nt sotsiaalmeedia, veebilehed, e-kirjad), rakenduste ja seotud toodetega. Nende hulka kuuluvad IP-aadressid, küpsised, mobiilsideseadme andmed, lingid, millel klõpsate või mida vajutate, asukoha andmed ja külastatud veebilehed.
Kombineeritud andmeid kasutame rakenduse, seadme(te) ja teenuste sisu, töökindluse ja kasutatavuse parandamiseks ning uute toodete ja teenuste väljatöötamiseks. Kombineeritud andmete selline töötlemine põhineb Philipsi õigustatud huvil ja on EL-i määruse 2016/679 artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt seaduslik. Enne mistahes delikaatsete andmete töötlemist selles jaotises nimetatud eesmärkidel teatame sellest teile ja küsime teie selgesõnalist nõusolekut, nagu on ette nähtud EL-i määruse 2016/679 artikli 9 lõike 2 punktis a ning Brasiilia üldises andmekaitseseaduses (LGPD), st föderaalseaduses nr 13,709/2018. Kombineeritud andmete hulka ei kuulu teie lapse isikuandmed.
Kui nõustute saama Philipsi toodete, teenuste, sündmuste ja kampaaniate reklaame, mis teie eelistuste ja võrgukäitumise põhjal võivad olla teie jaoks olulised, siis on meil õigus saata teile turundus- ja reklaammaterjale e-posti, telefoni ja muude digitaalkanalite kaudu, nagu näiteks mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia. Võime analüüsida teie kombineeritud andmeid, et saaksime pakkuda täpselt teile vajalikku ja teie ootustele vastavat tulemust, saates teie eelistuste ja harjumustega sobivat infot. Enne reklaammaterjali saatmist küsime teie nõusolekut.
Load Rakendus võib küsida teilt luba, et pääseda juurde teie mobiilsideseadme salvestusruumile, anduritele või muudele funktsioonidele (nt fotod, kaamera, Wi-Fi, geograafiline asukoht või Bluetooth). Me küsime juurdepääsu ainult allpool kirjeldatud teenuste pakkumiseks.
Load
Rakendus võib küsida teilt luba, et pääseda juurde teie mobiilsideseadme salvestusruumile, anduritele või muudele funktsioonidele (nt fotod, kaamera, Wi-Fi, geograafiline asukoht või Bluetooth). Me küsime juurdepääsu ainult allpool kirjeldatud teenuste pakkumiseks.
Philips võib seda privaatsusteadet ja/või kohaldatavaid õigusakte järgides avaldada teie isikuandmeid kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, äripartneritele või muudele kolmandatele isikutele.
Philips võib seda privaatsusteadet ja/või kohaldatavaid õigusakte järgides avaldada teie isikuandmeid kolmandatest isikutest teenuseosutajatele, äripartneritele või muudele kolmandatele isikutele.
Teenuseosutajad Teeme koostööd kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, kes aitavad hallata, osutada, parandada, mõista, kohandada, toetada ja turustada meie teenuseid. Meil on õigus teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega. Nendelt teenuseosutajatelt saame rakenduse käitamiseks või teenuse osutamiseks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu-, säilitamis-, tehinguteenused ja/või sellekohase tehnoloogia. Nendelt teenuseosutajatelt saame rakenduse analüütika jaoks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu-, säilitamisteenused ja/või sellekohase tehnoloogia. Philips nõuab, et teenuseosutajad tagaksid teie isikuandmete kaitse nõuetekohasel tasemel, mis on samaväärne meie tagatava tasemega. Nõuame, et meie teenuseosutaja töötleb teie isikuandmeid alati meie juhiste kohaselt ja ainult eespool nimetatud konkreetsetel eesmärkidel, nii et juurde pääsetakse miinimumhulgale andmetele, mida neil on vaja konkreetse teenuse osutamiseks, ning teie isikuandmete turvalisus on kaitstud. Muud kolmandad isikud Philips võib koostööd teha ka kolmandate isikutega, kes töötlevad teie isikuandmeid oma eesmärgil. Kui Philips jagab isikuandmeid kolmandate isikutega, kes kasutavad teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel, siis kontrollib Philips, et saate enne teie isikuandmete jagamist sellest teada ja/või teilt küsitakse kohaldatavate õigusaktide kohaselt nõusolekut. Sellel juhul lugege palun nende privaatsusteade tähelepanelikult läbi, sest seal on kirjas nende põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad, kuidas neid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad. Võib juhtuda, et Philips müüb mõne ettevõtte või ettevõtte osa teisele ettevõttele. Sellel juhul võidakse omandiõiguse üleminekuga muuhulgas ostjale üle kanda teiega otseselt seotud isikuandmeid. Ühinemise, omandamise, restruktureerimise või varade müümise korral või seadustest tulenevalt vm viisil on Philipsil õigus kõik meie privaatsusteates näidatud õigused ja kohustused vabalt loovutada igale endaga seotud ettevõttele. Meil on õigus teie isikuandmed üle anda igale endaga seotud ettevõttele, õigusjärglasele või uuele omanikule. Pange tähele, et Androidi kaudu oma Facebooki sotsiaalmeedia kontoga sisse logides lubate Facebookil koguda järgmist teavet Facebooki SDK abil. Facebook võib koguda ka teie SDK kasutuse analüütikaandmeid, kasutatava rakenduse nime kohta käivat teavet, sisselogimise autoriseerimiskuupäeva ja teie sisselogimisega seostatud URL-i. Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook kasutab teie teavet, leiate Facebooki andmepoliitikast. Pange tähele, et Facebooki kaudu sisse logimine on valikuline, MyPhilipsi konto kaudu sisse logimine on samuti alati saadaval. Piiriülene edastamine Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda igas riigis, kus meil on selleks organisatsioonid või teenuseosutajad. Teenuste kasutamine tähendab, et olete nõus andmete edastamisega (kui seda on vaja teha) teie elukohariigist muudesse riikidesse, kus andmekaitsenõuded võivad olla teistsugused. Mõnel juhul võivad teiste riikide kohtud, õiguskaitseasutused, reguleerivad ametid või julgeolekuasutused saada juurdepääsu teie isikuandmetele. Kui teie asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas, siis võidakse teie isikuandmeid edastada sellistele meiega seotud ettevõtetele või teenuseosutajatele väljaspool liitu, kelle andmekaitse nõuetekohast taset on Euroopa Komisjon tunnustanud (nende riikide täielik loetelu on esitatud siin: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Andmete edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonnast riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei pea vastavaks (nt Ameerika Ühendriigid), oleme kehtestanud asjakohased meetmed, näiteks meie siduvad kontsernisisesed eeskirjad kliendi, tarnija ja äripartneri andmete kohta ja/või lepingu tüüptingimused, mille Euroopa Komisjon on vastu võtnud, et kaitsta teie isikuandmeid. Nende meetmete koopia võite saada eespool näidatud lingilt või võttes meiega ühendust siin. Kui kaua me teie andmeid säilitame? Teie isikuandmed hoiame alles seni, kui see on vajalik või lubatud selle eesmärgi (eesmärkide) korral, milleks andmeid kogutakse. Andmete säilitamisaja määramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid: (i) konkreetse rakenduse ja teenuste kasutamise aeg, (ii) kas meie jaoks on tegemist siduva juriidilise kohustusega või (iii) kas säilitamine on soovitatav meie õiguslike kohustuste tõttu (nt kehtivad piirangud, kohtuvaidlused või ametkondlikud uurimised).
Teenuseosutajad
Teeme koostööd kolmandatest isikutest teenuseosutajatega, kes aitavad hallata, osutada, parandada, mõista, kohandada, toetada ja turustada meie teenuseid.
Meil on õigus teie isikuandmeid jagada järgmiste teenuseosutajatega.
Nendelt teenuseosutajatelt saame rakenduse käitamiseks või teenuse osutamiseks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu-, säilitamis-, tehinguteenused ja/või sellekohase tehnoloogia.
Nendelt teenuseosutajatelt saame rakenduse analüütika jaoks vajaliku riistvara, tarkvara, võrgu-, säilitamisteenused ja/või sellekohase tehnoloogia.
Philips nõuab, et teenuseosutajad tagaksid teie isikuandmete kaitse nõuetekohasel tasemel, mis on samaväärne meie tagatava tasemega. Nõuame, et meie teenuseosutaja töötleb teie isikuandmeid alati meie juhiste kohaselt ja ainult eespool nimetatud konkreetsetel eesmärkidel, nii et juurde pääsetakse miinimumhulgale andmetele, mida neil on vaja konkreetse teenuse osutamiseks, ning teie isikuandmete turvalisus on kaitstud.
Muud kolmandad isikud
Philips võib koostööd teha ka kolmandate isikutega, kes töötlevad teie isikuandmeid oma eesmärgil. Kui Philips jagab isikuandmeid kolmandate isikutega, kes kasutavad teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel, siis kontrollib Philips, et saate enne teie isikuandmete jagamist sellest teada ja/või teilt küsitakse kohaldatavate õigusaktide kohaselt nõusolekut. Sellel juhul lugege palun nende privaatsusteade tähelepanelikult läbi, sest seal on kirjas nende põhimõtted isikuandmete töötlemise korral, sh millist tüüpi isikuandmeid nad koguvad, kuidas neid kasutavad, töötlevad ja kaitsevad.
Võib juhtuda, et Philips müüb mõne ettevõtte või ettevõtte osa teisele ettevõttele. Sellel juhul võidakse omandiõiguse üleminekuga muuhulgas ostjale üle kanda teiega otseselt seotud isikuandmeid. Ühinemise, omandamise, restruktureerimise või varade müümise korral või seadustest tulenevalt vm viisil on Philipsil õigus kõik meie privaatsusteates näidatud õigused ja kohustused vabalt loovutada igale endaga seotud ettevõttele. Meil on õigus teie isikuandmed üle anda igale endaga seotud ettevõttele, õigusjärglasele või uuele omanikule.
Pange tähele, et Androidi kaudu oma Facebooki sotsiaalmeedia kontoga sisse logides lubate Facebookil koguda järgmist teavet Facebooki SDK abil.
Facebook võib koguda ka teie SDK kasutuse analüütikaandmeid, kasutatava rakenduse nime kohta käivat teavet, sisselogimise autoriseerimiskuupäeva ja teie sisselogimisega seostatud URL-i. Lisateavet selle kohta, kuidas Facebook kasutab teie teavet, leiate Facebooki andmepoliitikast. Pange tähele, et Facebooki kaudu sisse logimine on valikuline, MyPhilipsi konto kaudu sisse logimine on samuti alati saadaval.
Piiriülene edastamine
Teie isikuandmeid võidakse salvestada ja töödelda igas riigis, kus meil on selleks organisatsioonid või teenuseosutajad. Teenuste kasutamine tähendab, et olete nõus andmete edastamisega (kui seda on vaja teha) teie elukohariigist muudesse riikidesse, kus andmekaitsenõuded võivad olla teistsugused. Mõnel juhul võivad teiste riikide kohtud, õiguskaitseasutused, reguleerivad ametid või julgeolekuasutused saada juurdepääsu teie isikuandmetele.
Kui teie asukoht on Euroopa Majanduspiirkonnas, siis võidakse teie isikuandmeid edastada sellistele meiega seotud ettevõtetele või teenuseosutajatele väljaspool liitu, kelle andmekaitse nõuetekohast taset on Euroopa Komisjon tunnustanud (nende riikide täielik loetelu on esitatud siin: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Andmete edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonnast riikidesse, mida Euroopa Komisjon ei pea vastavaks (nt Ameerika Ühendriigid), oleme kehtestanud asjakohased meetmed, näiteks meie siduvad kontsernisisesed eeskirjad kliendi, tarnija ja äripartneri andmete kohta ja/või lepingu tüüptingimused, mille Euroopa Komisjon on vastu võtnud, et kaitsta teie isikuandmeid. Nende meetmete koopia võite saada eespool näidatud lingilt või võttes meiega ühendust siin.
Kui kaua me teie andmeid säilitame?
Teie isikuandmed hoiame alles seni, kui see on vajalik või lubatud selle eesmärgi (eesmärkide) korral, milleks andmeid kogutakse. Andmete säilitamisaja määramiseks kasutame järgmisi kriteeriumeid: (i) konkreetse rakenduse ja teenuste kasutamise aeg, (ii) kas meie jaoks on tegemist siduva juriidilise kohustusega või (iii) kas säilitamine on soovitatav meie õiguslike kohustuste tõttu (nt kehtivad piirangud, kohtuvaidlused või ametkondlikud uurimised).
Teie valikuvõimalused ja õigused Kui soovite esitada taotluse oma isikuandmetele juurde pääsemise, nende parandamise, kustutamise, piiramise või nende kohta vastuväidete esitamise kohta selliste andmete korral, mille olete meile juba andnud, või kui soovite esitada taotluse oma isikuandmete elektroonse koopia saamiseks, et edastada see teisele ettevõttele (määral, mil kohaldatavad seadused annavad teile andmete ülekandmise õiguse), siis saate meiega ühendust võtta siin. Teie taotlusele vastame kohaldatavat seadust järgides. Palun täpsustage oma taotluses, millistele isikuandmetele soovite juurdepääsu, milliseid parandada, kustutada, piirata või milliste töötlemise vaidlustada. Teie enda kaitsmiseks saame me taotlusi täita ainult nende isikuandmete kohta, mis on seotud selle konto, meiliaadressi või konto muude andmetega, mida kasutate oma taotluse saatmiseks. Mõnel juhul peame enne taotluse täitmist teie isikusamasust kontrollima. Püüame teie taotluse täita niipea, kui see on mõistlikult teostatav. Nõusoleku, mille oleme teilt saanud isikuandmete kogumiseks ja/või töötlemiseks, võite igal ajal tagasi võtta. Kuid varasema nõusoleku põhjal enne tagasivõtmist tehtud töötlemine jääb siiski õiguspäraseks. Olukordades, kus teie isikuandmete töötlemine teenuse osutamise eesmärgil sõltub lepingust, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teenuseid, kui me ei saa teie teavet. Pidage meeles, et (mõnede) valikute ja õiguste kasutamise korral ei pruugi teil enam olla võimalik meie teenuseid kasutada (täielikult või osaliselt). Kui töötleme teie isikuandmeid meile kohaldatavate õiguslike kohustuste põhjal, sh kui võtate meiega ühendust oma õiguste kasutamiseks, on töötlemine seaduslik määruse (EL) 2016/679 artikli 6.1.(c) kohaselt.
Teie valikuvõimalused ja õigused
Kui soovite esitada taotluse oma isikuandmetele juurde pääsemise, nende parandamise, kustutamise, piiramise või nende kohta vastuväidete esitamise kohta selliste andmete korral, mille olete meile juba andnud, või kui soovite esitada taotluse oma isikuandmete elektroonse koopia saamiseks, et edastada see teisele ettevõttele (määral, mil kohaldatavad seadused annavad teile andmete ülekandmise õiguse), siis saate meiega ühendust võtta siin. Teie taotlusele vastame kohaldatavat seadust järgides.
Palun täpsustage oma taotluses, millistele isikuandmetele soovite juurdepääsu, milliseid parandada, kustutada, piirata või milliste töötlemise vaidlustada. Teie enda kaitsmiseks saame me taotlusi täita ainult nende isikuandmete kohta, mis on seotud selle konto, meiliaadressi või konto muude andmetega, mida kasutate oma taotluse saatmiseks. Mõnel juhul peame enne taotluse täitmist teie isikusamasust kontrollima. Püüame teie taotluse täita niipea, kui see on mõistlikult teostatav.
Nõusoleku, mille oleme teilt saanud isikuandmete kogumiseks ja/või töötlemiseks, võite igal ajal tagasi võtta. Kuid varasema nõusoleku põhjal enne tagasivõtmist tehtud töötlemine jääb siiski õiguspäraseks. Olukordades, kus teie isikuandmete töötlemine teenuse osutamise eesmärgil sõltub lepingust, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teenuseid, kui me ei saa teie teavet.
Pidage meeles, et (mõnede) valikute ja õiguste kasutamise korral ei pruugi teil enam olla võimalik meie teenuseid kasutada (täielikult või osaliselt).
Kui töötleme teie isikuandmeid meile kohaldatavate õiguslike kohustuste põhjal, sh kui võtate meiega ühendust oma õiguste kasutamiseks, on töötlemine seaduslik määruse (EL) 2016/679 artikli 6.1.(c) kohaselt.
Kaitseme teie isikuandmeid Peame oluliseks oma kohustust kaitsta Philipsile usaldatud andmeid juhusliku või volitamata muutmise, kadumise, väärkasutuse, avalikustamise või juurdepääsu eest. Philips kasutab mitmesuguseid turbetehnoloogiaid, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis aitavad teie andmeid kaitsta. Selleks kasutame muu hulgas juurdepääsu kontrollimist, tulemüüre ja turvalisi protokolle.
Kaitseme teie isikuandmeid
Peame oluliseks oma kohustust kaitsta Philipsile usaldatud andmeid juhusliku või volitamata muutmise, kadumise, väärkasutuse, avalikustamise või juurdepääsu eest. Philips kasutab mitmesuguseid turbetehnoloogiaid, tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis aitavad teie andmeid kaitsta. Selleks kasutame muu hulgas juurdepääsu kontrollimist, tulemüüre ja turvalisi protokolle.
Tähelepanuks lapsevanematele Philipsi põhimõte on järgida õigusakte, kui enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist tuleb küsida lapsevanema või eestkostja luba. Kohustume kaitsma laste privaatsusvajadusi ja julgustame kõrvalekaldumatult vanemaid ja eestkostjaid aktiivselt tegelema oma laste tegevuste ja huvidega internetis. Kui vanem või hooldaja saab teada, et tema laps on meile oma isikuandmeid andnud ilma nende nõusolekuta, siis tuleb meiega ühendust võtta siin. Kui me saame teada, et meile on isikuandmeid andnud laps, siis kustutame tema andmed oma failidest.
Tähelepanuks lapsevanematele
Philipsi põhimõte on järgida õigusakte, kui enne laste isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist tuleb küsida lapsevanema või eestkostja luba. Kohustume kaitsma laste privaatsusvajadusi ja julgustame kõrvalekaldumatult vanemaid ja eestkostjaid aktiivselt tegelema oma laste tegevuste ja huvidega internetis.
Kui vanem või hooldaja saab teada, et tema laps on meile oma isikuandmeid andnud ilma nende nõusolekuta, siis tuleb meiega ühendust võtta siin. Kui me saame teada, et meile on isikuandmeid andnud laps, siis kustutame tema andmed oma failidest.
Selle privaatsusteate muudatused Meie teenused võivad aeg-ajalt muutuda, ilma et teile ette teatataks. Seetõttu jätame endale õiguse seda privaatsusteadet mõnikord muuta või ajakohastada. Privaatsusteate ajakohastamise korral uuendame ka selle alguses olevat kuupäeva. Soovitame teil aeg-ajalt selle privaatsusteate ajakohastatud versioon üle vaadata. Uus privaatsusteade jõustub kohe, kui see avaldatakse. Kui te muudetud teatega ei nõustu, siis peaksite muutma oma eelistusi või kaaluma meie teenuste kasutamisest loobumist. Sellega, kui jätkate meie teenustele juurdepääsu kasutamist või teenuste kasutamist pärast muudatuste jõustumist, kinnitate, et olete teadlik privaatsusteate muudatustest ja nõustute nendega.
Selle privaatsusteate muudatused
Meie teenused võivad aeg-ajalt muutuda, ilma et teile ette teatataks. Seetõttu jätame endale õiguse seda privaatsusteadet mõnikord muuta või ajakohastada. Privaatsusteate ajakohastamise korral uuendame ka selle alguses olevat kuupäeva.
Soovitame teil aeg-ajalt selle privaatsusteate ajakohastatud versioon üle vaadata.
Uus privaatsusteade jõustub kohe, kui see avaldatakse. Kui te muudetud teatega ei nõustu, siis peaksite muutma oma eelistusi või kaaluma meie teenuste kasutamisest loobumist. Sellega, kui jätkate meie teenustele juurdepääsu kasutamist või teenuste kasutamist pärast muudatuste jõustumist, kinnitate, et olete teadlik privaatsusteate muudatustest ja nõustute nendega.
Võtke meiega ühendust Määruse (EU) 2016/679 artikli 27 täitmiseks tegutseb Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) meie esindajana Euroopa Liidus. Kui teil on küsimusi selle privaatsusteate kohta või selle kohta, kuidas Philips kasutab teie isikuandmeid, siis võtke palun meiega ühendust (sh meie andmekaitsespetsialistiga ja/või esindajaga) siin. Samuti on teil õigus esitada kaebus oma riigi või piirkonna pädevale järelevalveasutusele
Võtke meiega ühendust
Määruse (EU) 2016/679 artikli 27 täitmiseks tegutseb Philips International B.V. (High Tech Campus 5, Eindhoven, 5656 AE, the Netherlands) meie esindajana Euroopa Liidus.
Kui teil on küsimusi selle privaatsusteate kohta või selle kohta, kuidas Philips kasutab teie isikuandmeid, siis võtke palun meiega ühendust (sh meie andmekaitsespetsialistiga ja/või esindajaga) siin. Samuti on teil õigus esitada kaebus oma riigi või piirkonna pädevale järelevalveasutusele
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