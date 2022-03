Society for Aerosol Research on avaldanud 185 rahvusvahelise eksperdiga 5 dokumendi, et selgelt illustreerida ja selgitada mõistet „aerosool” 6 , mida praegu nii sageli kasutatakse, 6 sh asjakohaseid aerosooliprotsesse. Seega aitab GAeF kaasa SARS-CoV-2 viiruse põhjustatud pandeemiaga toimetulekule, aidates mõista võimalikke levikukanaleid. Selle uuringu osana on lisaks kontakt- ja piisknakkusele juba mõnda aega arutatud aerosoolilevikut kui olulist nakkusteed.