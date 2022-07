Igapäeva kangelased

Viie lapse isa Kadir on kriisi algusest saati vahetpidamata töötanud. Kadir ja tema kolleegid töötavad inseneridena suures Bestis asuvas Philipsi renoveeritud süsteemide kompuutertomograafia skannereid tootvas tehases. Need skannerid võimaldavad arstidel kiiresti teha pilte inimeste kopsudest, et teha kindlaks, kas neil on koroonaviirus või mitte. Ühe skanneri renoveerimine võtab tavaliselt umbes kuus nädalat aega. Nüüd, pärast suurt pühendumust ja paljusid töötunde, kulub selleks vaid kaks nädalat. "See on minu ja mu kolleegide töö. Ma olen selle üle uhke. Me kõik oleme kõvasti tööd teinud." Kuigi tema lastel oli raske täpsemalt mõista, mida nende isa teeb, teavad nad, et nende isal on tähtis töö ja Kadir on väga uhke selle üle, kuidas nad sellesse suhtuvad. Tema pühendumus teiste aitamisele teeb Kadiri kangelaseks.