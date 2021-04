Kerge ja kompaktne

Sonicare 9900 Prestige pakub suurepärast tehnoloogiat, stiili ja kompaktsust. Hambahari on 18 mm lühem kui selle eelkäija ja see on varustatud esmaklassiliste materjalidega, tänu millele on seda luksuslikku seadet lihtne ja

mugav kasutada.​