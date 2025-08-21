Proffidele, kes ei rahuldu ainult pikselitega – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 pakub 5K resolutsiooni koos 218 PPI pikslitihedusega, mistõttu näete ka kõige peenemaid detaile ja õigeid värvitoone ning naudite probleemivaba ühilduvust.
Sõltumata sellest, kas monteerite täispikka mängufilmi, loote 3D-objekte või kavandate maksimaalselt tõetruid visuaale, kuvatakse iga tooni ja pilti täpselt nii, nagu te seda ette kujutasite.
Alates koloreerijatest ja animaatoritest kuni muusikaprodutsentide ja mängudisaineriteni välja – monitori Philips Brilliance stiil kohandub veatu täpsusega iga tööprotsessiga. Elegantne peegeldusvastase töötlusega klaas tagab mugava vaatamise mis tahes valgustuse juures. Puhas ja minimalistlik disain sobib suurepäraselt loomekeskkonda..
Ainult üks juhe. Lõpmatult võimalusi. Monitor Philips Brilliance on midagi enamat kui vaid ekraan – see on teie loometöö varustuse keskne sõlm. Tänu sisendile/väljundile Thunderbolt™ 4, jadaühendusele ja täielikule dokkimisele on teie stuudio lihtsam, kiirem ja võimsam.
Automaatse raamimisega 5MP veebikaamera hoiab teie kujutist alati teravana ja kaadri keskel, sõltumata sellest, kuidas te parasjagu liigute. See on ideaalne loomeinimestele, kes soovivad teha koostööd ja ühtlasi keskenduda.
