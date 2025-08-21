Otsisõnad

Philips
Brilliance 27E3U7903

Loodud loomeinimestele. Kalibreeritud täiuslikuks

 
Avastage 5K resolutsiooni jõud – teie täiuslik ekraan, millel on sujuv ühendus Thunderbolt™ 4, funktsioon Calman Ready kalibreeritud värvide jaoks ja stuudio tasemele vastav täpsus.

Täiuslik täpsus

Visuaalne mootor tänapäevaste loomestuudiote jaoks


Proffidele, kes ei rahuldu ainult pikselitega – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 pakub 5K resolutsiooni koos 218 PPI pikslitihedusega, mistõttu näete ka kõige peenemaid detaile ja õigeid värvitoone ning naudite probleemivaba ühilduvust.

visualization for 4k vs 5k

Sõltumata sellest, kas monteerite täispikka mängufilmi, loote 3D-objekte või kavandate maksimaalselt tõetruid visuaale, kuvatakse iga tooni ja pilti täpselt nii, nagu te seda ette kujutasite.

 

  • Resolutsioon 5120 x 2880 5K UHD
  • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
  • Värvide täpsus Delta E <2
  • Sertifikaat HDR600

 

a woman editing and crafting assets with Philips monitor

Loodud loomeinimesi silmas pidades

Iga piksel ja iga detail on just selline, nagu olema peab


Alates koloreerijatest ja animaatoritest kuni muusikaprodutsentide ja mängudisaineriteni välja – monitori Philips Brilliance stiil kohandub veatu täpsusega iga tööprotsessiga. Elegantne peegeldusvastase töötlusega klaas tagab mugava vaatamise mis tahes valgustuse juures. Puhas ja minimalistlik disain sobib suurepäraselt loomekeskkonda..

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

 

Filmitegijad ja
monteerijad

 
HDR600, Calman Ready, täpsus kaadri tasemel

 

Graafikud

 
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, peegeldusvastane puhtus

 

Animaatorid ja
mängudisainerid

 
5K detailid, Smart KVM, kiirus Thunderbolt 4

 

Fotograafid ja
koloreerijad

 
Ekraan P3/AdobeRGB, kalibreeritud tehases, pikselite tõetruu edastamine

 

Jõudlus, dokkimine ja tulemused

Thunderbolt™ 4. Täielik dokkimine. Ei mingit segadust enam


Ainult üks juhe. Lõpmatult võimalusi. Monitor Philips Brilliance on midagi enamat kui vaid ekraan – see on teie loometöö varustuse keskne sõlm. Tänu sisendile/väljundile Thunderbolt™ 4, jadaühendusele ja täielikule dokkimisele on teie stuudio lihtsam, kiirem ja võimsam.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

Teie seadistused – lihtsamalt

Thunderbolt™ 4

Smart KVM

5MP AI Webcam

USB-C Docking

Alati puhtalt ja täpselt

Veebikaamera, mis teeb sama kõvasti tööd nagu teie isegi


Automaatse raamimisega 5MP veebikaamera hoiab teie kujutist alati teravana ja kaadri keskel, sõltumata sellest, kuidas te parasjagu liigute. See on ideaalne loomeinimestele, kes soovivad teha koostööd ja ühtlasi keskenduda.

Philips Evnia AI autoframing feature

Loodud inspireerima


Minimalistlik disain. Maksimaalne jõudlus.

Tänapäevastest loomestuudiotest inspireeritud monitor Philips Brilliance toob teie ruumi elegantsi. Puhtad jooned, moodne esteetika ja sihipärased konstruktsioonilised lahendused loovad keskkonna, milles on rõõm töötada.

ready to create with philips brilliance monitor

Kas olete valmis looma?

 
Täiustage oma stuudiot monitoriga Philips Brilliance

