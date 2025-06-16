Otsisõnad

Puutetundlikud monitorid
Monitor

Suurepärane SmoothTouchiga interaktiivne ekraan

Philipsi puutemonitorid pakuvad innovatiivseid ja kasutajasõbralikke lahendusi mitmesugusteks kasutusvõimalusteks ja ametialasteks vajadusteks. Projektitud mahtuvusliku (P-Cap) puutetundlikkusega saavad need interaktiivsed ekraanid toetada kuni 10 puutepunkti ning neil on täiustatud IP65 kaitse kontaktide, vee ja tolmu eest.

SmoothTouch

SmoothTouchiga ekraan tagab loomuliku sujuva puutereaktsiooni

See Philipsi ekraan kasutab sujuva reaktsiooni tagamiseks projektsioonmahtuvuslikku 10-punkti puutetehnoloogiat. Saate täielikult ära kasutada puutepõhiste rakenduste uusi võimalusi ja äratada oma vanemad rakendused ellu. Trükkige 10 sõrme abil või mängige sõpradega põnevaid interaktiivseid mänge. Töötage interaktiivselt koos oma kolleegide või kaasõpilastega ning suurendage oma tööviljakust ja tõhusust.

16 : 9 täis-HD ekraan

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

SmartContrast

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

LowBlue režiim, et mõju silmadele oleks leebe

Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.

HDMI tagab universaalse digitaalse ühenduvuse

HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).

VESA kinnitus võimaldab paindlikku paigaldamist

Müügipunkt

Müügipunkt

Philipsi puutemonitorid on ideaalne valik kõikide jaemüügi- ja müügipunkti vajaduste jaoks. Ühenda oma POS-terminalisüsteemiga, et lihtsustada laoarvestust, aidata kliente tõhusamalt, parandada kassaelamust ja teha veel palju muud.

Infopunktid

Infopunktid

Philipsi puutemonitorid toovad dünaamilisuse ja mugavuse infopunktidesse, võimaldades inimestel hõlpsasti teavet saada lennujaamades, kaubanduskeskustes, rongijaamades, meelelahutusasutustes ja palju mujal.

Veekindel ja tolmukindel

Veekindel ja tolmukindel

Ebatäiuslikus keskkonnas vajate monitori, mis talub igapäevaseid veepiisade ja tolmu sattumisi. Philipsi monitorid vastavad rahvusvahelisele IP-sertifikaadile veekindluse ja tolmukindluse osas ning taluvad igapäevases maailmas tekkivaid veepritsmeid ja tolmu.

Arvustused

* Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
* Kinda materjal ja paksus: nitriilkumm (0,15 mm), puuvill (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
* Lisateavet puutefunktsiooni toetavate operatsioonisüsteemide kohta leiate kasutusjuhendi jaotisest „SmoothTouch“.
* Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
* EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
* NTSC ala vastavalt standardile CIE1931
* Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
* Monitor võib pildil näidatust erineda.
