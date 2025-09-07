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Miks on harjapea ja käepideme vahel pilu?

Väike pilu harjapea ja hambaharja käepideme vahel on tavapärane ja vajalik. Harjapea peab olema võimeline liikuma, et tekitada õigel määral vibratsiooni. 

Sonicare'i harjapea pilu

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6054/07 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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