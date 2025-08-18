Philipsi klienditugi Kas ma saan kasutada oma Philips OneBlade'i, kui see on ühendatud vooluvõrku?

Ohutuse tagamiseks on OneBlade mõeldud töötama ainult juhtmeta. Seda seetõttu, et teie OneBlade'i saab kasutada nii märjaks kui kuivaks raseerimiseks. OneBlade’i kasutamine vee lähedal samal ajal, kui see on ühendatud elektrivõrku, võib olla väga ohtlik. Riskide vältimiseks ei tööta seade siis, kui see on ühendatud vooluvõrku.



Pidage meeles, et Philipsi HQ87 adapter OneBlade’ile on pritsmekindel. See tähendab, et seade võib saada veepiisku või pritsmeid, kuid see ei tohi olla pikema aja vältel otseses kokkupuutes veega. Seetõttu veenduge OneBlade’i laadimise ajal, et seade ja selle adapter oleksid veest ning igasugustest märgadest pindadest eemal.



Ainult juhtmeta kasutamiseks Ohutuse tagamiseks on OneBlade mõeldud ainult juhtmeta töötamiseks.



Seda seetõttu, et Philips OneBlade'i saab kasutada nii märjaks kui ka kuivaks raseerimiseks. Selle kasutamine veega samal ajal, kui seade on elektrivõrku ühendatud, võib olla väga ohtlik. Riskide vältimiseks ei tööta seade siis, kui see on ühendatud vooluvõrku.



Samuti pidage meeles, et OneBlade’i adapter on pritsmekindel. Seega, laadides oma OneBlade’i veenduge, et hoiate seda ja selle adapterit eemal veest või mis tahes märjast pinnast. Lisaks, kui teie OneBlade on varustatud laadimispordi kattega, veenduge, et kate on enne käepideme märjaks saamist kindlalt suletud.