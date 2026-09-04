Kas Philipsi Aventi lutid on ohutud suuõõne tervise arengule?

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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Jah, kõik Philipsi Aventi lutid on turvalised.
Meie lutid on pehmed ja väike nibu muutub kergesti lamedaks. See kohandub beebi keele ja suulaega. Luti kuju hajutab survet ühtlaselt lapse lõualuu, hammaste ja igemete vahel.
Kõik Philipsi Aventi lutid on sõltumatult akrediteerinud Oral Health Foundation.
Oral Health Foundation hindab tarbijate suuhügieenitooteid, et tagada, et tootjate esitatud väited on kliiniliselt tõestatud ja mitte liialdatud. Lisateavet leiate siit.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF376/27 , SCF091/37 , SCF087/18 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›