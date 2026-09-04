Philipsi klienditugi Kas Philipsi Aventi lutid on ohutud suuõõne tervise arengule?

Jah, kõik Philipsi Aventi lutid on turvalised.



Meie lutid on pehmed ja väike nibu muutub kergesti lamedaks. See kohandub beebi keele ja suulaega. Luti kuju hajutab survet ühtlaselt lapse lõualuu, hammaste ja igemete vahel.

Kõik Philipsi Aventi lutid on sõltumatult akrediteerinud Oral Health Foundation.

Oral Health Foundation hindab tarbijate suuhügieenitooteid, et tagada, et tootjate esitatud väited on kliiniliselt tõestatud ja mitte liialdatud. Lisateavet leiate siit.

Kuju on loodud toetama suulihaste õiget liikumist, mis on oluline selge kõne arenguks. Lutt on sobib anatoomiliselt beebi suhu ning aitab vähendada survet keele ja suu vahel.