Philipsi klienditugi Kas Philips Aventi pudelid sobivad sügavkülmikule?

Jah, kõiki Philips Aventi täielikult kokku pandud ja suletud plastpudeleid saab hoida sügavkülmas ja kasutada eelkeedetud toidu valmistamiseks.

Ärge hoidke klaaspudeleid sügavkülmikus, sest need võivad puruneda.