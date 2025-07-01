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Kas Philips Aventi pudelid sobivad sügavkülmikule?

Jah, kõiki Philips Aventi täielikult kokku pandud ja suletud plastpudeleid saab hoida sügavkülmas ja kasutada eelkeedetud toidu valmistamiseks.
Ärge hoidke klaaspudeleid sügavkülmikus, sest need võivad puruneda.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY966/02 , SCY962/02 , SCY930/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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