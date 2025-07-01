Kas Philips Aventi pudelid sobivad sügavkülmikule?

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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY966/02 , SCY962/02 , SCY930/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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