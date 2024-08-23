Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?

Värvimuutus tekib tavaliselt siis, kui teie Philips Aventi osad puutuvad kokku toiduga, mis sisaldab plasti värvivaid värvaineid või värve, näiteks tomatikastet ja teatud rohelisi köögivilju.



Värvimuutuse vältimiseks hoidke puhastamisel, desinfitseerimisel ja säilitamisel toidujääke sisaldavatest osadest eraldi.



Värvimuutus on tingitud ka kokkupuutest eelmiste pesemis-/puhastusseansside jääkidega, konkreetsete puhastusvahenditega, otsese päikesevalguse ja kaltsiumi kogunemisega, mis tekivad osade pesemisel karedas vees.



Värvimuutuse vältimiseks järgige Philipsi Aventi toote soovitatud puhastamis-, desinfitseerimis- ja hoiustamisjuhiseid.