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Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?

Jah, värvimuutusega Philips Aventi toodete kasutamine on ohutu, kui osad on puhtad ja heas seisukorras. Värvimuutus on kahjutu ja sageli toiduga plastiku värvimise tulemus.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF087/07 , SCF087/10 , SCF087/11 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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