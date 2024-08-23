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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF087/07 , SCF087/10 , SCF087/11 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Olen lugenud uudiseid luttidest ja BPA-st – kuidas kinnitate, et Philips Aventi lutid on BPA-vabad?
Kas Philips Aventi lutid on minu lapsele ohutud?
Millised on Philips Aventi luttide erinevused?
Kas Philipsi Aventi vanusepiirangud on olulised?