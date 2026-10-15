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Philips Sonicare'i hambaharja peal olevate sümbolite tähendus
Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja peal olevad sümbolid annavad teavet hambaharja seadete ja oleku kohta.
See sümbol süttib, kui hambaharjal on madal akulaetuse tase või kui akut laetakse.
See sümbol süttib, kui peate harjapea vahetama. See võib vilkuma hakata ka siis kui surve on liiga tugev (mõnede mudelite puhul).
Valgustatud joonte või punktide arv viitab valitud intensiivsuse seadistusele. Intensiivsuse seadistus viitab sellele, kui tugevalt harjapea vibreerib.
SenseIQ sümbol käepidemel süttib, kui nutikad funktsioonid on hambaharja töötamise ajal aktiivsed. See süttib ka selleks, et kinnitada, seda, kas seadistused on sisse lülitatud või välja lülitatud.
Konkreetse mudeli sümbolite üksikasjalikku teavet vaadake kasutusjuhendist.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX4021/04, HX4022/03, HX4022/04. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›