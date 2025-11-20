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Philipsi juukselõikurid sobivad ideaalselt nii enda juuste lõikamiseks kui ka sõbra või pereliikme juuste lõikamiseks. Selles artiklis pakume üksikasju oma juuste lõikamise kohta, samuti mõningaid praktilisi näpunäiteid.
Märkus: mõned Philipsi multigroomerid sisaldavad tarvikuid peanaha juuste lõikamiseks. Selles artiklis sisalduv teave on oluline ka multigroomerite jaoks, kuid võib-olla peate oma seadme jaoks nõu kohandama.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: MG9690/30, MG3920/15, MG3930/15. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
Kuidas peaksin oma habet Philipsi tootega piirama?
Kuidas ma saan oma juukseid lõigata Philipsi juukselõikuri või groomeriga?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Kust ma leian oma Philipsi groomeri või juukselõikuri mudeli- või seerianumbri?
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Mida tähendavad minu Philipsi Groomeri sümbolid?
Kuidas kinnitada ja eemaldada Philipsi Groomeri tarvikuid?