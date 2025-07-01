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Kuidas peaksin säilitama väljapumbatud rinnapiima?

Rinnapiima võite hoida külmkapis (alla 4 ⁰C/40 ⁰F) kuni 4 päeva või sügavkülmas (alla -18 ⁰C/0 ⁰F) 6–12 kuud, kasutades Philips Aventi pudelit, hoiustamistopsi või rinnapiima hoiukotti. Pikaajaliseks säilitamiseks on väga soovitatav sügavkülmutamine (alla -20 ⁰C/-4 ⁰F).

Vaadake allpool soovitatavaid säilitustemperatuure ja seda, kust osta hoiustamistarvikuid

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCF396/31 , SCF439/01 , SCF554/11 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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