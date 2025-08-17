Kuidas oma Philipsi OneBlade'i külge lisaseadmeid ühendan?

Kaitsekork on mõeldud selleks, et hoida ära tera kahjustumine, kui hoiustate Philips OneBlade’i või võtate selle reisile kaasa.



Järgnev video näitab, kuidas kaitsekatet kinnitada ja eemaldada. Kui kork on korralikult suletud, kuulete klõpsatust.



Ühilduvus: kaitsekorgil on kaks erinevat variatsiooni: üks 360 ja teine klassikaliste labade jaoks. Kui kasutate oma teratüübile sobivat kaitsekorki, siis on see ühilduv sõltumata sellest, milline OneBlade’i mudel teil on.