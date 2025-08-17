Kuidas oma Philipsi OneBlade'i külge lisaseadmeid ühendan?
Et teada saada, kuidas kinnitada ja eemaldada kammid, piirded ja muud lisatarvikud oma Philips OneBlade’i küljest, vaadake allolevat teavet.
Hea teada: kammide ja kaitsevõtete kinnitamise ja eemaldamise tehnikad on samad olenemata sellest, milline OneBlade’i mudel teil on (kaasa arvatud variandid, mida alloleval pildil ei näidata).
Ühepikkuselised habemekammid on mõeldud kasutamiseks näokarvadel. Pärast piiramist alles jääv karvapikkus (millimeetrites) on trükitud kammile.
Alltoodud video näitab, kuidas juhtkammi kinnitada ja eemaldada. Vajutage juhtkamm lõiketerale, kuni kuulete klõpsatust, et vältida selle mahakukkumist kasutamise ajal.
Ühilduvus: ühepikkused habemekammid ühilduvad kõigi OneBlade’i mudelitega.
Reguleeritavad habemekammid on mõeldud kasutamiseks näokarvadel. Pärast piiramist alles jääv karvapikkus (millimeetrites) on märgitud reguleerimisrattale.
Alltoodud video näitab, kuidas kahte tüüpi reguleeritavat kammi kinnitada ja eemaldada. Teist tüüpi reguleeritava kammi kinnitamisel veenduge, et kammi alumisel küljel olevad väikesed konksud (kammi hammaste otstele kõige lähemal) haakuksid tera ülemise serva külge.
Ühilduvus: video esimene kamm ühildub ainult OneBlade Proga (näidatud pildi paremas servas käesoleva artikli esimeses lõigus). Teine näidatud kamm ühildub kõigi OneBlade’i mudelitega.
Kehakarvade kamm ja nahakaitse on mõeldud kasutamiseks kehakarvadel. Pärast kehakammi kasutamist alles jääv karvapikkus on 5 mm. Nahakaitse on loodud selleks, et tagada sile nahk ning kaitsta nahka sisselõigete ja lõikehaavade eest.
Alltoodud video näitab, kuidas tarvikuid lisada ja eemaldada. Suruge tarvikud tera külge, kuni kuulete klõpsu, et need kasutamise ajal küljest ära ei tuleks.
Ühilduvus: kehakarvade kamm ja nahakaitse ühilduvad kõigi OneBlade’i mudelitega.
OneBlade Intimate’i teradel on külge kinnitatud nahakaitse, mis võimaldab teil raseerida tundlikke piirkondi parema kaitsega sisselõigete ja lõikehaavade eest. Lisaks on OneBlade Intimate’ile saadaval kehakamm / kaitsekate, mis võimaldab teil kehakarvu kiiresti ja mugavalt piirata.
Allolev video näitab, kuidas kinnitada OneBlade Intimate’i tera ja kehakamm.
Ühilduvus: OneBlade Intimate’i terad ühilduvad kõigi OneBlade’i mudelitega. Allolevas videos näidatud kehakamm on mõeldud käima nahakaitse peale ning seetõttu ühilduvad sellega ainult OneBlade Intimate’i terad.
Kaitsekork on mõeldud selleks, et hoida ära tera kahjustumine, kui hoiustate Philips OneBlade’i või võtate selle reisile kaasa.
Järgnev video näitab, kuidas kaitsekatet kinnitada ja eemaldada. Kui kork on korralikult suletud, kuulete klõpsatust.
Ühilduvus: kaitsekorgil on kaks erinevat variatsiooni: üks 360 ja teine klassikaliste labade jaoks. Kui kasutate oma teratüübile sobivat kaitsekorki, siis on see ühilduv sõltumata sellest, milline OneBlade’i mudel teil on.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:QP4631/65 , QP4530/30 , QP6652/61 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›