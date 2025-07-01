Philipsi klienditugi Pärast Philipsi pardli kasutamist on mu nahk ärritatud

Kui olete Philipsi pardli uus kasutaja või olete lõikepead vahetanud, pidage meeles, et teie nahk peab (uute) lõikepeadega kohanema. See tähendab, et teie nahk võib alguses tunda veidi ärritust. Andke endale uue Philipsi raseerimissüsteemiga harjumiseks aega kaks kuni kolm nädalat. Te võite kasutada ka Aloe Vera kreemi/vedelikku, õrna niisutajat või alkoholivaba habemeajamisvedelikku, et vähendada raseerimisjärgset nahaärritust. Samuti tasub arvestada mõningase harjumisajaga, et anda nahale raseerimiskordade vahel aega taastuda.



Mõned näpunäited allpool, et saavutada Philipsi pardli parim tulemus ning vältida ebamugavust ja ärritust.

Enne Philipsi pardli kasutamist veenduge, et nahk oleks puhas.

Veenduge alati, et rpardlipea oleks nahaga täielikus kontaktis.

Suruge õrnalt ja liigutage pardlipead aeglaselt ringikujuliste liigutustega üle naha.

Piirake eelnevalt pikki või raskesti raseeritavaid karvu.

Varuge harjumiseks mõningane aeg ja andke nahale raseerimiskordade vahel aega taastuda.

Lõikepeade, lõiketerade ja kaitsevõre puhastamisel vaadake, et need oleksid kõik samast komplektist. Kui panete lõiketera kogemata valesse raseerimisvõresse, võib optimaalse raseerimistulemuse taastamiseks kuluda mitu nädalat.