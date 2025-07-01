Pärast Philipsi pardli kasutamist on mu nahk ärritatud

30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Kui olete Philipsi pardli uus kasutaja või olete lõikepead vahetanud, pidage meeles, et teie nahk peab (uute) lõikepeadega kohanema. See tähendab, et teie nahk võib alguses tunda veidi ärritust. Andke endale uue Philipsi raseerimissüsteemiga harjumiseks aega kaks kuni kolm nädalat. Te võite kasutada ka Aloe Vera kreemi/vedelikku, õrna niisutajat või alkoholivaba habemeajamisvedelikku, et vähendada raseerimisjärgset nahaärritust. Samuti tasub arvestada mõningase harjumisajaga, et anda nahale raseerimiskordade vahel aega taastuda.
Mõned näpunäited allpool, et saavutada Philipsi pardli parim tulemus ning vältida ebamugavust ja ärritust.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: XP9407/37 , X9002/10 , S591/05 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›