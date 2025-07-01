Philipsi klienditugi Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?

Philipsi hooldus- ja ilutooteid (sh pardlid, pardlid, piirlid, OneBlade, Head Pro, hooldusvahendeid, epilaatoreid, fööne ja Lumea IPL) võib ohutult võtta kaasa välismaale ja neid seal kasutada, kui järgite alltoodud juhiseid.

Lennureisid Erinevatel lennufirmadel on erinevad nõuded akutoitega toodete lennukisse viimiseks. Enne reisi kontrollige alati oma lennufirmalt, et teada saada, millised on nende erinõuded. Lennufirmade puhul, kes lubavad käsipagasis liitium-ioonakusid kuni 100 vatt-tunniga (tavaline, kuid mitte universaalne nõue), sobivad sellesse piirmäära mugavaöt kõik liitium-ioonakuga Philipsi hooldus- ja ilutooted. Kahtluse korral küsige alati oma lennufirmalt. Philipsi toote laadimine välismaal Kui laadite Philipsi hooldus- ja ilutooteid välismaal, kontrollige alati, kas sihtriigi toiteallikas vastab kasutatava laadija või pistikuadapteri spetsifikatsioonidele. Need spetsifikatsioonid trükitakse tavaliselt pistikule/adapterile endale. Kui ainus erinevus on klemmide arv või pistiku kuju, võib kasutada standardset reisipistiku adapterit koos kodus kasutatava pistiku/adapteriga.