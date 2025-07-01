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Philipsi klienditugi

Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?

Philipsi hooldus- ja ilutooteid (sh pardlid, pardlid, piirlid, OneBlade, Head Pro, hooldusvahendeid, epilaatoreid, fööne ja Lumea IPL) võib ohutult võtta kaasa välismaale ja neid seal kasutada, kui järgite alltoodud juhiseid.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4631/65 , QP4530/30 , HS9980/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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