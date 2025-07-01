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Miks minu toote laadimine võtab oodatust kauem aega?

Teie toote hinnanguline laadimisaeg põhineb laadimisel 5 V USB-adapteriga, mille voolutugevus on 1 A või suurem. Enamik USB-adaptereid annab piisava toite toote laadimiseks ettenähtud aja jooksul. Kui kasutatakse madalama võimsusega adapterit, võib laadimine võtta kauem aega.

Õige laadimisaja tagamiseks soovitame kasutada 5 V, 1 A USB-adapterit.

Teil ei ole ühtegi? Sobiva adapteri (näiteks HQ87 IPX4 USB-adapteri) saate Philipsi tugilehe kaudu: www.philips.com/support.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4530/30 , QP4631/65 , HS9980/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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