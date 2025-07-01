Milliseid seadmeid saab Philipsi OneBlade’i rakendusega ühendada?

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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4530/30 , QP4631/65 , QP2734/23 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas ma saan kasutada oma Philips OneBlade'i, kui see on ühendatud vooluvõrku?
Mis on OneBlade Clubi terade asendusplaan?
Kas saan kasutada oma Philipsi OneBlade'i laadimiseks mõnda USB-pistikuadapterit?
Kuidas saan kasutada OneBlade’i kehakarvade hooldamiseks?
Miks minu toote laadimine võtab oodatust kauem aega?