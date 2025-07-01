Philipsi klienditugi Milliseid seadmeid saab Philipsi OneBlade’i rakendusega ühendada?

Philips OneBlade’i rakendusega ühendamiseks ja kõigi pakutavate funktsioonide avamiseks on teil vaja Philips OneBlade 360 Connected’i. Palun vaadake kasutusjuhendist, kas teie OneBlade sisaldab Bluetoothi ühendust. Kui Bluetoothi ei ole konkreetselt mainitud, ei ole see teie mudeliga kaasas ja teie OneBlade'i ei saa rakendusega ühendada.



Kuigi rakendusega saab ühendada ainult Bluetoothiga ühendatud OneBlade'i, on nõuanded, juhised ja teave saadaval kõigi Philips OneBlade’i mudelite jaoks. Lisage oma seadmed (nii Bluetooth-ühendusega kui ka ühenduseta) rakendusesse, et avada asjakohased funktsioonid ja teave.