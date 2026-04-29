Philipsi klienditugi Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?

Piim voolab tavaliselt kergesti läbi originaalse Naturali luti, koolikutevastase luti või traditsioonilise pudeli. Seetõttu soovitatakse Natural Response'i pudeliluti valimisel suuremat luti voolukiirust.

Laske beebil uue lutiga tutvuda. Jälgige oma pisikese märguandeid, et kontrollida, kas pudelilutti on vaja vahetada. Allolev tabel annab alustamisel soovitusi Natural Response'i luti voolukiiruse valimiseks. Vaadake allolevaid videoid, et saada lisateavet beebide söömise ajal antavate vihjete kohta.

Uus luttide teave tootepakenditel 2025. aastal! Me uuendame oma tootepakendeid selge teabega. Uuel teabel on kergesti äratuntavad värvid ja luti voolukiiruse parem selgus. Uued juhised, samad lutid pakendis!