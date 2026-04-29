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Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?

Piim voolab tavaliselt kergesti läbi originaalse Naturali luti, koolikutevastase luti või traditsioonilise pudeli. Seetõttu soovitatakse Natural Response'i pudeliluti valimisel suuremat luti voolukiirust.

Laske beebil uue lutiga tutvuda. Jälgige oma pisikese märguandeid, et kontrollida, kas pudelilutti on vaja vahetada. Allolev tabel annab alustamisel soovitusi Natural Response'i luti voolukiiruse valimiseks. Vaadake allolevaid videoid, et saada lisateavet beebide söömise ajal antavate vihjete kohta.

Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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