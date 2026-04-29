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Piim voolab tavaliselt kergesti läbi originaalse Naturali luti, koolikutevastase luti või traditsioonilise pudeli. Seetõttu soovitatakse Natural Response'i pudeliluti valimisel suuremat luti voolukiirust.
Laske beebil uue lutiga tutvuda. Jälgige oma pisikese märguandeid, et kontrollida, kas pudelilutti on vaja vahetada. Allolev tabel annab alustamisel soovitusi Natural Response'i luti voolukiiruse valimiseks. Vaadake allolevaid videoid, et saada lisateavet beebide söömise ajal antavate vihjete kohta.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD837/10, SCY966/02, SCY962/02. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas võin kasutada Natural Response’i pudelilutte originaalsete Naturali pudelitega?
Kas ma võin oma beebile Natural Response’i pudelilutiga tahkemat toitu anda?
Kuidas teha vahet Naturali ja Natural Response’i luttide vahel?
Miks keeldub mu laps Natural Response’i lutist?
Milline Natural Response lutt sobib mu lapsele kõige paremini?
Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?
Miks ei ole Natural Response'i lutipakenditel vanuse tähist?
Millised on Natural Response’i luti eelised?