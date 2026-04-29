Jah. Meie Natural Response’i pudelilutti saab kasutada kõigi meie Naturali pudelitega. Kuid kui olete oma lapsele Natural Response'i luti kasutusele võtnud, vältige algse Naturali pudeliluti ja Natural Response'i pudeliluti vahel edasi-tagasi liikumist. Pudeliluttide voolukiirus ja joomissüsteem ei ole samad ja võivad teie last segadusse ajada.