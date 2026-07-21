Milline Natural Response lutt sobib mu lapsele kõige paremini?

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Vastsündinud järgivad üldjuhul rinnaga toitmise ajal sama mustrit kui pudelist süües. Soovitame vaadata beebi märguandeid, et leida parim luti voolukiirus.
Natural Response'i pudelilutid on loodud reageerima sellele, kuidas teie laps joob. Kuid te ei pruugi veel teada, kuidas teie laps pudelist joob.
Tavaliselt soovitame alustada pudeliga kaasas olevast pudelilutist ja sealt edasi reguleerida. Kui esimesed toitmiskatsed ei ole edukad, kaaluge üleminekut teise voolukiirusega lutile.
Kasutage suurema voolukiirusega lutti, kui:
Kasutage väiksema voolukiirusega lutti, kui:
Las teid juhatab lapse joomisstiil, mitte tema vanus. Lapsed, kellel on entusiastlik joomisstiil, kasutavad joomise ajal sageli tugevat imemist ja kompressiooni, mille tulemuseks on suurem piima vool. Seetõttu vajavad nad ülevoolu vältimiseks tavaliselt väiksema vooluga lutti, näiteks lutti nr 1 või 2. Aeglaselt ja pidevalt joovad lapsed eelistavad tõenäoliselt suuremat voolu (nt lutt number 4 või 5/6), et tagada piisav vool, olenemata vanusest.
Kui kasutasite eelmist Philips Avent Naturali lutti, võib teie laps vajada Natural Response'i lutiga suuremat voolukiirust, kuna seda kasutatakse piima kiireks voolamiseks väiksema vaevaga.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD838/17 , SCF396/31 , SCD837/10 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›