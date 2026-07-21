Philipsi klienditugi Milline Natural Response lutt sobib mu lapsele kõige paremini?

Vastsündinud järgivad üldjuhul rinnaga toitmise ajal sama mustrit kui pudelist süües. Soovitame vaadata beebi märguandeid, et leida parim luti voolukiirus.

Natural Response'i pudelilutid on loodud reageerima sellele, kuidas teie laps joob. Kuid te ei pruugi veel teada, kuidas teie laps pudelist joob.

Tavaliselt soovitame alustada pudeliga kaasas olevast pudelilutist ja sealt edasi reguleerida. Kui esimesed toitmiskatsed ei ole edukad, kaaluge üleminekut teise voolukiirusega lutile.

Kasutage suurema voolukiirusega lutti, kui:

Teie laps ei saa pudelist piisavalt piima või

Söötmise kestus on liiga pikk (näiteks pikem kui 30 minutit) või

Kasutage suurema vooluga lutti, kui beebi jääb toitmise ajal magama, ärritub või mängib lutiga joomise asemel.

Kasutage väiksema voolukiirusega lutti, kui:

Teie laps kulistab piima alla või

Piima tilgub söömise ajal suust välja.

Las teid juhatab lapse joomisstiil, mitte tema vanus. Lapsed, kellel on entusiastlik joomisstiil, kasutavad joomise ajal sageli tugevat imemist ja kompressiooni, mille tulemuseks on suurem piima vool. Seetõttu vajavad nad ülevoolu vältimiseks tavaliselt väiksema vooluga lutti, näiteks lutti nr 1 või 2. Aeglaselt ja pidevalt joovad lapsed eelistavad tõenäoliselt suuremat voolu (nt lutt number 4 või 5/6), et tagada piisav vool, olenemata vanusest.

Kui kasutasite eelmist Philips Avent Naturali lutti, võib teie laps vajada Natural Response'i lutiga suuremat voolukiirust, kuna seda kasutatakse piima kiireks voolamiseks väiksema vaevaga.

Saadaval olevad pudeliluti voolukiirused ja pudeli konfiguratsioonid Philips Avent Natural Response'i lutid on saadaval voolukiirustega 1 kuni 5 Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ning 1 kuni 6 muudes riikides. Suurima voolukiirusega 6 lutid sobivad paremini paksemate vedelike või kiiremat voolu soovivate imikute jaoks.