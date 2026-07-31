Kas ma võin oma beebile Natural Response’i pudelilutiga tahkemat toitu anda?

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Jah. Philips Avent Natural Response lutte saab kasutada nii paksemate vedelike kui ka piima jaoks. Nende paksemate vedelike hulka kuuluvad tagasiheitevastased piimasegud, teraviljaga segatud piim, beebiriisipuder, beebitoit piimaga ning supid.
Kuna paksemad vedelikud voolavad aeglasemalt, võite vajada suurema numbriga lutti, et saavutada beebi jaoks mugav toitmisvoog.
Paksemate vedelike jaoks võite kasutada Natural Response lutti number 6 („paks toit”), mis on spetsiaalselt loodud paksemate toitude jaoks.
Philips Avent Natural Response'i lutid on saadaval voolukiirustega 1 kuni 5 Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ning 1 kuni 6 muudes riikides.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD837/10 , SCY966/02 , SCY962/02 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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