Philipsi klienditugi Kas ma võin kasutada Natural Response’i pudelilutti ilma AirFree õhuavata?

Jah, võite kasutada oma Natural Response’i pudelilutti ilma AirFree õhuavata. AirFree õhuava on loodud spetsiaalselt alla nelja kuu vanustele vastsündinutele. Kui beebi saab vanemaks ja joob pudelist ilma probleemideta, võite pudelit kasutada ilma AirFree õhuavata.



