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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Kuidas Philips Aventi pudelit ja lutti esimeseks kasutamiseks ette valmistada?
Kuidas ma saan oma Natural Response’i pudeli ja pudeliluti kokku panna?
Kuidas kasutada AirFree õhuava Avent Natural Response’i pudeliga?
Kas ma võin kasutada Natural Response’i pudelilutti ilma AirFree õhuavata?
Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?
Kas Philips Aventi pudelid sobivad sügavkülmikule?
Kuidas teha vahet Naturali ja Natural Response’i luttide vahel?
Kas ma võin oma beebile Natural Response’i pudelilutiga tahkemat toitu anda?
Milline Natural Response lutt sobib mu lapsele kõige paremini?
Kas võin kasutada Natural Response’i pudelilutte originaalsete Naturali pudelitega?
Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?
Miks keeldub mu laps Natural Response’i lutist?
Miks ei ole Natural Response'i lutipakenditel vanuse tähist?
Miks on minu uus toode pakitud paberkarpi?
Kuidas muudab Natural Response’i pudelilutt rinnaga ja pudelist toitmise kombineerimise lihtsamaks?
Millised on uue Natural Response’i pudeliluti eelised?
Kuidas erineb Natural Response’i pudelilutt originaalsest Naturali pudelilutist?
Kas mu Philips Aventi lutipudeli toitmistooted ühilduvad vastastikku?
Millised on Natural Response’i luti eelised?