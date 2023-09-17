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Kuidas kasutada AirFree õhuava Avent Natural Response’i pudeliga?

Enne kasutamist puhastage ja desinfitseerige kõik osad.

  1. Tõmmake pudelilutt läbi keermega rõnga.
  2. Veenduge, et pudelilutt on täielikult läbi keermega rõnga tõmmatud.
  3. Asetage AirFree õhuava pudelisse.
  4. Kaane kinnitamiseks kruvige rõngas kinni.
  5. Asetage kork pudeli peale.
     

 

AirFree Venti ja Natural Response’i pudel

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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