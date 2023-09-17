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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY962/02, SCY966/02, SCY930/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Kuidas Philips Aventi pudelit ja lutti esimeseks kasutamiseks ette valmistada?
Kuidas ma saan oma Natural Response’i pudeli ja pudeliluti kokku panna?
Miks ei ole Natural Response'i lutipakenditel vanuse tähist?
Kas Philips Aventi pudelid sobivad sügavkülmikule?
Kas minu Philips Aventi toode on BPA- ja BPS-vaba?
Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?
Kuidas kasutada AirFree õhuava Avent Natural Response’i pudeliga?
Miks on minu uus toode pakitud paberkarpi?
Kuidas muudab Natural Response’i pudelilutt rinnaga ja pudelist toitmise kombineerimise lihtsamaks?
Millised on uue Natural Response’i pudeliluti eelised?
Kas võin kasutada Natural Response’i pudelilutte originaalsete Naturali pudelitega?
Kuidas erineb Natural Response’i pudelilutt originaalsest Naturali pudelilutist?
Kas ma võin kasutada Natural Response’i pudelilutti ilma AirFree õhuavata?
Kas ma võin oma beebile Natural Response’i pudelilutiga tahkemat toitu anda?
Miks keeldub mu laps Natural Response’i lutist?
Kuidas teha vahet Naturali ja Natural Response’i luttide vahel?
Milline Natural Response lutt sobib mu lapsele kõige paremini?
Kas mu Philips Aventi lutipudeli toitmistooted ühilduvad vastastikku?
Millised on Natural Response’i luti eelised?