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Kas mu Philips Aventi lutipudeli toitmistooted ühilduvad vastastikku?

Lisateavet selle kohta, millised Philips Aventi beebipudelid ja lutid omavahel ühilduvad, leiate allolevast teabest.

Alltoodud 4. jaotisest leiate kõik vajaliku Philips Aventi ühilduvuse kohta.

  • Natural ja Natural Response 

  • Natural, klaasist 

  • Koolikutevastane 

  • AirFree õhuava.

Igas jaotises on näidatud eri elementide kombinatsioon koos linnukese või ristiga, näitamaks, kas see kombinatsioon on ühilduv.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY966/02, SCY962/02, SCY933/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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