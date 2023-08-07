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Lisateavet selle kohta, millised Philips Aventi beebipudelid ja lutid omavahel ühilduvad, leiate allolevast teabest.
Alltoodud 4. jaotisest leiate kõik vajaliku Philips Aventi ühilduvuse kohta.
Natural ja Natural Response
Natural, klaasist
Koolikutevastane
AirFree õhuava.
Igas jaotises on näidatud eri elementide kombinatsioon koos linnukese või ristiga, näitamaks, kas see kombinatsioon on ühilduv.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY966/02, SCY962/02, SCY933/01. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas värvimuutusega Philips Aventi tooteosade kasutamine on ohutu?
Kuidas Philips Aventi pudelit ja lutti esimeseks kasutamiseks ette valmistada?
Kas Philips Aventi pudelid sobivad sügavkülmikule?
Kas mu Philips Aventi lutipudeli toitmistooted ühilduvad vastastikku?
Miks ei ole Natural Response'i lutipakenditel vanuse tähist?
Milline on mu Naturali või koolikutevastane pudelilutt võrreldes uue Natural Response’i pudelilutiga?
Kuidas ma saan oma Natural Response’i pudeli ja pudeliluti kokku panna?
Miks on minu uus toode pakitud paberkarpi?
Kas võin kasutada Natural Response’i pudelilutte originaalsete Naturali pudelitega?
Kuidas kasutada AirFree õhuava Avent Natural Response’i pudeliga?
Kas ma võin oma beebile Natural Response’i pudelilutiga tahkemat toitu anda?
Miks keeldub mu laps Natural Response’i lutist?
Milline Natural Response lutt sobib mu lapsele kõige paremini?
Kuidas teha vahet Naturali ja Natural Response’i luttide vahel?
Millised on Natural Response’i luti eelised?