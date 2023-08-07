Philipsi klienditugi Kas mu Philips Aventi lutipudeli toitmistooted ühilduvad vastastikku?

Lisateavet selle kohta, millised Philips Aventi beebipudelid ja lutid omavahel ühilduvad, leiate allolevast teabest.



Alltoodud 4. jaotisest leiate kõik vajaliku Philips Aventi ühilduvuse kohta.

Natural ja Natural Response

Natural, klaasist

Koolikutevastane

AirFree õhuava.

Igas jaotises on näidatud eri elementide kombinatsioon koos linnukese või ristiga, näitamaks, kas see kombinatsioon on ühilduv.

Natural ja Natural Response Allolev pilt näitab, millised Philips Aventi tooted ühilduvad Natural ja Natural Response’i lutipudelite, kruvirõngaste ja luttidega.



Philips Avent Natural ja Natural Response’i peamised näpunäited: Sama kruvirõngast müüakse nii Natural kui Natural Response pudeliga. See tähendab, et kruvirõngaid saab kasutada vaheldumisi. Natural, klaasist Alloleval pildil on näidatud, millised Philips Aventi tooted meie Natural klaasist lutipudelitega ühilduvad.



Peamised näpunäited Philips Avent Natural klaasist lutipudelite kohta: Klaasist lutipudelitega saate kasutada nii Natural kui Natural Response kruvirõngaid ja lutte.

Kui teil on koolikutevastased lutid/kruvirõngad või AirFree õhuava, siis ei ühildu need Natural klaasist lutipudelitega. Koolikutevastane Alloleval pildil on näidatud, millised Philips Aventi tooted ühilduvad koolikutevastaste lutipudelite, kruvirõngaste ja luttidega. AirFree õhuava Alloleval pildil on näidatud, millised Philips Aventi tooted meie AirFree õhuavaga ühilduvad.



Peamised näpunäited Philips Avent AirFree õhuava kohta: Võite AirFree õhuava kasutada mis tahes Philips Aventi plastist (kuid mitte klaasist) lutipudeliga.

Kui kasutate Philips Avent Natural Response’i või koolikutevastast lutti ja sellega koosolevat kruvirõngast, ühildub sellega AirFree õhuava. Täiendav tugi Kui teil on küsimusi või muresid seoses Philips Aventi toodete ühilduvusega, võtke meiega ühendust.