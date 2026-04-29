Kuidas ühendada oma seadmeid Philips Avent Baby Monitor+ rakendusega?

Rakendus Baby Monitor+ ühildub Apple iPhone'idega, mis kasutavad iOS 13 või uuemat operatsioonisüsteemi, ja Android-telefonidega, mille operatsioonisüsteem on Android 6 või uuem.



Seadme ühendamine rakendusega Baby Monitor+

Kui seadistate oma seadme rakendusega Baby Monitor+, palub rakendus teil luua ühenduse Wi-Fi-võrguga.