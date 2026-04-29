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Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD643/26.
Miks tundub mu Philips Avent Baby Connected Camera soe?
Kui turvalised on minu Connected Baby Camerasse salvestatud andmed?
Kuidas luua ühendus Philips Avent Connected Baby Cameraga?
Miks peab olema rakenduses Philips Avent Baby Monitor+ konto?
Kuidas Philips Avent Baby Connected Camerat lähtestada?
Mida peaksin tegema enne, kui oma Connected Baby Camera kasutusest kõrvaldan?
Kuidas ühendada oma seadmeid Philips Avent Baby Monitor+ rakendusega?
Kas ma saan oma beebikaamera teise beebimonitori keskseadmega ühendada?