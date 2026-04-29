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Philipsi klienditugi

Kuidas ühendada oma seadmeid Philips Avent Baby Monitor+ rakendusega?

Lugege järgmisi juhiseid, et saada teada, millised seadmed ühilduvad Philips Avent Baby Monitor+ rakendusega.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD643/26.

Korduma kippuvad küsimused

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