Philipsi klienditugi
Kas ma saan oma beebikaamera teise beebimonitori keskseadmega ühendada?
Ei. Philipsi Avent Connected Baby Monitor (SCD921, SCD923) ja Premium Connected Baby Monitor (SCD971, SCD973) keskseadme saab ühendada ainult samasse tootepaketti kuuluva beebiseadmega. Näiteks ei saa seda ühendada Philips Avent Connected Baby Camera (SCD641, SCD643).
Kui soovite vaadata rohkem kui ühte beebikaamerat ja beebiseadet, ühendage need Philipsi Avent Baby Monitor+ rakenduse kaudu.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD643/26 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›