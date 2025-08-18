Kas saan kasutada oma Philipsi OneBlade'i laadimiseks mõnda USB-pistikuadapterit?

OneBlade’i ohutuks ja tõhusaks laadimiseks veenduge, et teie USB-adapter vastab järgmistele nõuetele:

Sisendpinge: 100-240 V.

Väljundpinge: 5 V.

Väljundvõimsus: 1 A või kõrgem.

Kui plaanite laadida OneBlade’i väga niiskes keskkonnas (näiteks vannitoas), kasutage alati pritsmekindlat (IPX4*) klassiga adapterit.

Need andmed leiate adapterilt (vaadake allolevat näidet) või adapteriga kaasas olnud dokumentatsioonist.

*Nipp: IPX4 X on kohatäide ja selle asemel võib adapteri kirjelduses ilmuda teine number (nt IP24 või IP44). Seni kui teine number pärast „IP-d” on „4”, on adapter liigitatud pritsmekindlaks.