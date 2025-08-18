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Kas saan kasutada oma Philipsi OneBlade'i laadimiseks mõnda USB-pistikuadapterit?

Ei, Philips OneBlade’i ühendamiseks vooluvõrku / seinakontakti tuleks kasutada ainult selliseid USB-adaptereid, mis vastavad kindlatele nõuetele. Vale tüüpi adapteri kasutamine võib teie seadet kahjustada.

Täpsemat teavet leiate allpool olevast teabest.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4530/30 , QP4631/65 , QP2724/23 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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