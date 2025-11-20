30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmisprotsessi käigus lisab Philips paljudele juukselõikuritele, multigroomeritele ja habemetrimmeritele lõikepea all oleva pöörleva metalltihvti peale valget määret.
See määre on mõeldud seal hoidmiseks ja selle eesmärk on hoida tihvti määrituna kogu toote eluea jooksul.
NB!
Palun vaadake allolevat pilti näitena.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HC7721/15, HC3723/15, HC3722/15. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Miks on minu Philipsi groomeri/piirli/lõikuri sees valge määre?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
Kust ma leian oma Philipsi groomeri või juukselõikuri mudeli- või seerianumbri?
Kuidas kinnitada ja eemaldada Philipsi Groomeri tarvikuid?
Mida ma saan kasutada oma USB-laadimisega Philipsi toodete laadimiseks?
Miks ei ole tootega kaasas adapterit?