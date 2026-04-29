Natural Response'i lutid töötavad erinevalt. Need lutid vabastavad piima ainult siis, kui lapsed aktiivselt joovad. Neid lutte saab valida vastavalt beebi tempo eelistustele (aeglasem või kiirem). Iga laps on ainulaadne ja tal on oma joomisrütm. Seega ei keskendu tootepakenditel kuvatav lutijuht vanusele, vaid voolukiirusele (eriti aeglasest ülikiireni).

Kui kasutasite eelmist Philips Avent Naturali lutti, võib teie laps vajada Natural Response'i lutiga suuremat voolukiirust, kuna seda kasutatakse piima kiireks voolamiseks väiksema vaevaga.

Algselt kasutasime luttide tootepakenditel vanuse (kuu) tähistust. Need tähistused olid näitlikud alustamisjuhised keskmise lapse näitel. Saime tagasisidet, et see tundus pigem ettekirjutuse kui soovitusena. See tekitas kahtlusi, kui erinevate voolukiirusega lutte valiti beebi märguannete põhjal.

Igal lapsel on oma unikaalne joomisrütm. Las teid juhatab lapse joomisstiil, mitte tema vanus.

Oleme oma pudelitel säilitanud vanuse tähise, et aidata teil valida sobiva suurusega anumat, mis vastab lapse tavapärasele joodud piimakogusele.