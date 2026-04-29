Kuidas raseerida või piirata karvu erinevatelt kehaosadelt, et saavutada parimaid tulemusi?
Philipsi pardliga on kaasas raseerimispea ja piiramispea. Vaadake videoid või lugege allpool olevat artiklit, et teada saada, kuidas raseerida või piirata karvu erinevatelt kehapiirkondadelt.
Mõne mudeli puhul on võimalik vaheda kahe kiiruse vahel. Valige kiirus, mis tundub raseeritaval alal kõige mugavam. Kiiruse muutmiseks vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnuppu, kui naiste pardel on sisse lülitatud.
Vaadake karpi või kasutusjuhendit, et näha, millised lisatarvikud teie mudeliga kaasas on.
Jalgade raseerimiseks kinnitage raseerimispea käepideme külge. Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Asetage pardel nahale ja raseerige õrnalt karvakasvu vastassuunas.
Pikemate kui 3 mm karvade puhul kinnitage raseerimispea külge kamm. Enne kammita raseerimist piirake karvad 3 mm pikkuseks.
Kaenlaaluste raseerimiseks kinnitage raseerimispea käepideme külge. Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Tõstke käsivart ja asetage see selja taha, et nahka venitada. Liigutage pardlit õrnalt üles-alla.
Pikemate kui 3 mm karvade puhul kinnitage raseerimispea külge kamm. Enne kammita raseerimist piirake karvad 3 mm pikkuseks.