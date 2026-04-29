Philipsi klienditugi Kuidas raseerida või piirata karvu erinevatelt kehaosadelt, et saavutada parimaid tulemusi?

Philipsi pardliga on kaasas raseerimispea ja piiramispea. Vaadake videoid või lugege allpool olevat artiklit, et teada saada, kuidas raseerida või piirata karvu erinevatelt kehapiirkondadelt.

Mõne mudeli puhul on võimalik vaheda kahe kiiruse vahel. Valige kiirus, mis tundub raseeritaval alal kõige mugavam. Kiiruse muutmiseks vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnuppu, kui naiste pardel on sisse lülitatud.

Vaadake karpi või kasutusjuhendit, et näha, millised lisatarvikud teie mudeliga kaasas on.

Kuidas raseerida rinnakarvu? Jalgade raseerimiseks kinnitage raseerimispea käepideme külge. Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Asetage pardel nahale ja raseerige õrnalt karvakasvu vastassuunas. Pikemate kui 3 mm karvade puhul kinnitage raseerimispea külge kamm. Enne kammita raseerimist piirake karvad 3 mm pikkuseks. Kuidas raseerida kaenlakarvu? Kaenlaaluste raseerimiseks kinnitage raseerimispea käepideme külge. Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Tõstke käsivart ja asetage see selja taha, et nahka venitada. Liigutage pardlit õrnalt üles-alla. Pikemate kui 3 mm karvade puhul kinnitage raseerimispea külge kamm. Enne kammita raseerimist piirake karvad 3 mm pikkuseks. Kuidas raseerida, piirata ja kujundada bikiinipiirkonda? Bikiinipiirkonna raseerimiseks kasutage bikiinipiirkonna piiramispead. Kasutage oma vaba kätt naha venitamiseks. Piiramiseks asetage piiramispea vastu nahka. Asetage piiramispea risti nahaga, et luua bikiinipiirkonnas erinevaid stiile. Karvade 3 mm pikkuseks lõikamiseks kinnitage bikiinipiirkonna piiramiskamm piiramispea külge. Näokarvade eemaldaja (ainult teatud mudelitel) Kasutage näokarvade eemaldajat näokarvade eemaldamiseks. Näokarvade eemaldaja sisselülitamiseks keerake näokarvade eemaldaja alumine osa asendist „O“ asendisse „I“. Liigutage näokarvade eemaldajat ringjate liigutustega üle näo. Näokarvade eemaldajat saab kasutada ülahuulel, otsaesisel, lõuajoonel, põskedel ja lõual.