TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Kuidas raseerida või piirata karvu erinevatelt kehaosadelt, et saavutada parimaid tulemusi?

Philipsi pardliga on kaasas raseerimispea ja piiramispea. Vaadake videoid või lugege allpool olevat artiklit, et teada saada, kuidas raseerida või piirata karvu erinevatelt kehapiirkondadelt.

Mõne mudeli puhul on võimalik vaheda kahe kiiruse vahel. Valige kiirus, mis tundub raseeritaval alal kõige mugavam. Kiiruse muutmiseks vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnuppu, kui naiste pardel on sisse lülitatud.

Vaadake karpi või kasutusjuhendit, et näha, millised lisatarvikud teie mudeliga kaasas on.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: BRL114/00, BRL147/00, BRL175/00. Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht