Kahe korviga Philipsi Airfryer koos aurufunktsiooniga.
99 arvustust

5000 seeria

Meie esimene kahe korviga seade koos aurutusega

Maailmas juhtiv
Maailma juhtiv õhufritüüride kaubamärk
Krõbe kala või liha koos õrnade aurutatud köögiviljadega

Philipsi Airfryer: auruta, friti või tee kasvõi mõlemat

Krõbe kala või liha koos õrnade aurutatud köögiviljadega – kõik ühes seadmes! Üks korv krõbestab, teine aurutab või kombineerib mõlemat, säilitades toitained ja täiusliku tekstuuri. Võrreldes traditsioonilise valmistamisega kuni 87%² rohkem toitaineid. Ei mingeid potte ega mingit segadust.

Kaks sahtlit. Lõputult maitsekombinatsioone.

Air Steam ja RapidAir tehnoloogia kooslus

Aur säilitab mahlase ja õrna tekstuuri ning toitained, samal ajal kui RapidAir funktsioon tagab täiusliku krõbeda toidu kuni 90% väiksema rasvasisaldusega(†). Kasuta mõlemat korraga, et valmistada  mahlane kana, kuldne lasanje või terve eine – täiuslik tekstuur iga kord.

Krõbe, mahlane ja õrn

RapidAir + Air Steam tehnoloogia

Tänu täiuslikule õhuvoolu ja auru kombinatsioonile tulevad toidud väljast krõbedad ja seest mahlased. Ei mingit nätsket või kuiva liha. Vali 12. nutika eelseadistuse vahel ja avasta HomeID rakendusega üle 4000 samm-sammulise juhisega retsepti.

Kaks rooga valmivad üheaegselt

6- ja 3L sahtlid põhiroa ja lisandite jaoks

Valmista samaaegselt põhirooga 6-liitrises sahtlis ja lisandeid või suupisteid 3-liitrises sahtlis. Sünkrooni mõlemad sahtlid, et need saaksid samal ajal valmis, või seadista individuaalsed ajad ja temperatuurid täieliku valmistusvabaduse tagamiseks. Ideaalne iganädalaste õhtusöökide või einete valmistamiseks.

Ei küürimisele, ei stressile

Auruga puhastuse funktsioon hõlpsaks puhastamiseks

Puhastamine on lihtsam kui kunagi varem. Auruga puhastamise tsükkel pehmendab rasva ja toidujäägid nii, et saad need hõlpsasti ära pühkida. Enam ei ole vaja küürida ega leotada – kõik saab kiiresti puhtaks ⁶.

Krõbe ja läbinisti täiuslikult küps, kuni 90% vähem rasva ¹

Ainulaadse tähekujulise struktuuriga RapidAir Plus-tehnoloogia paneb kuuma õhu kiiremini ringlema ümber ja läbi toidu, valmistades nii seest kui ka väljast ühtlaselt läbiküpsenud maitsvaid koduseid roogi.

2 korvi 2 suurust mis tahes toidu jaoks

9-liitrine õhkfritüür 2 korvi ja aurutusfunktsiooniga: 6-liitrine sahtel pearoogade, friikartulite ja lemmikroogade jaoks ning 3-liitrine sahtel lisanditele ja suupistetele. Mahutab kuni 1100 g friikartuleid, 1600 g köögivilju või 12 kanakoiba. Suurde korvi mahub ära ka 1,2 kg terve kana

Ajastage toidud koos valmima

Küpsetusaegu 2 korvis saab automaatselt sünkroonida, et road valmiksid samal ajal

Aurutamine õrna tekstuuri saavutamiseks

Meie Air Steam-tehnoloogia tagab teie köögiviljade, kala, pelmeenide ja küpsetiste korraliku läbiaurutamise, tulemuseks on hõrk ja õrn tekstuur, mis pole nätske ega vesine. Keetmisega võrreldes säilib 87% rohkem toitaineid ²

Lõpp rasvajääkide kogunemisele

Suurele korvile ja kuumutustoru ümber kogunenud rasva eemaldamist lihtsustab automaatne auruga puhastamise funktsioon Steam Clean ³

Kahe korviga Philipsi Airfryer koos aurufunktsiooniga

Õrn ja mahlane tekstuur, rohkem toitaineid

Air Steam tehnoloogia aurutab õrnalt köögivilju, pelmeene või kala, et säilitada kuni 87%² toitainetest ja anda pehme, värske tekstuur – ilma, et toit oleks nätske või vesine. 

Kahe korviga Philipsi Airfryer koos RapidAir tehnoloogiaga

Ühtlaselt küpsetatud nii seest kui väljast

Meie patenteeritud RapidAir tehnoloogia laseb kuumal õhul ringelda, et tagada krõbe ja ühtlaselt küpsenud tulemus – toidu keeramist pole vaja. Eemaldab kuni 40%⁷ liigsest rasvast, et tagada iga kord kergemad, tervislikumad ja täiusliku maitsega toidud.

Lihtsalt hõrgutav

Hommikusöögist õhtusöögini – täiuslikud tulemused iga kord

Vaata, kuidas Philipsi Airfryer muudab toiduvalmistamise uskumatult lihtsaks. Valmista hämmastavaid toite – kuldseid friikartuleid, mahlast kana, toitvaid köögivilju, magusaid maiuspalasid – uskumatult lihtsasti. Avasta, kui lihtne ja maitsev võib kodune toit olla. Vaata kohe järele!

Säästab kuni 80% energiat, valmistab toidu 40% kiiremini⁸

Küpseta kuni 40% kiiremini ja säästa kuni 80% energiat võrreldes traditsioonilise ahjuga. Kahe kõrvuti oleva  sahtli abil valmistad maitsvaid eineid lühema ajaga – suurem efektiivsus, väiksem mõju Sinu elektriarvele ja planeedile.

Arvustused

Lahtiütlus

¹ Võrreldes tavalises fritüüris valmistatud friikartulitega
² Sõltumatus laboris sooritatud mõõtmised, brokoli C-vitamiini sisalduse põhjal
³ Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage aurupuhastusfunktsiooni suurel sahtlil 15 minutit pärast iga kasutuskorda
Võrdlus põhineb terve kana 80-minutilisel küpsetamisel auru- ja õhufritüürifunktsiooni vs. õhufritüürifunktsiooni abil
Sõltumatu maitsetest 30 õhufritüüri kasutajaga
Ettevõtte laboris sooritatud NA55x-i mõõtmised vorstidega vs A-klassi praeahju kasutamisega. Tulemused võivad retseptide lõikes varieeruda
Kanakoib: kuni 40% vähem rasva kui toorelt
