Tänu täiuslikule õhuvoolu ja auru kombinatsioonile tulevad toidud väljast krõbedad ja seest mahlased. Ei mingit nätsket või kuiva liha. Vali 12. nutika eelseadistuse vahel ja avasta HomeID rakendusega üle 4000 samm-sammulise juhisega retsepti.
Valmista samaaegselt põhirooga 6-liitrises sahtlis ja lisandeid või suupisteid 3-liitrises sahtlis. Sünkrooni mõlemad sahtlid, et need saaksid samal ajal valmis, või seadista individuaalsed ajad ja temperatuurid täieliku valmistusvabaduse tagamiseks. Ideaalne iganädalaste õhtusöökide või einete valmistamiseks.
Puhastamine on lihtsam kui kunagi varem. Auruga puhastamise tsükkel pehmendab rasva ja toidujäägid nii, et saad need hõlpsasti ära pühkida. Enam ei ole vaja küürida ega leotada – kõik saab kiiresti puhtaks ⁶.
Ainulaadse tähekujulise struktuuriga RapidAir Plus-tehnoloogia paneb kuuma õhu kiiremini ringlema ümber ja läbi toidu, valmistades nii seest kui ka väljast ühtlaselt läbiküpsenud maitsvaid koduseid roogi.
9-liitrine õhkfritüür 2 korvi ja aurutusfunktsiooniga: 6-liitrine sahtel pearoogade, friikartulite ja lemmikroogade jaoks ning 3-liitrine sahtel lisanditele ja suupistetele. Mahutab kuni 1100 g friikartuleid, 1600 g köögivilju või 12 kanakoiba. Suurde korvi mahub ära ka 1,2 kg terve kana
Küpsetusaegu 2 korvis saab automaatselt sünkroonida, et road valmiksid samal ajal
Meie Air Steam-tehnoloogia tagab teie köögiviljade, kala, pelmeenide ja küpsetiste korraliku läbiaurutamise, tulemuseks on hõrk ja õrn tekstuur, mis pole nätske ega vesine. Keetmisega võrreldes säilib 87% rohkem toitaineid ²
Suurele korvile ja kuumutustoru ümber kogunenud rasva eemaldamist lihtsustab automaatne auruga puhastamise funktsioon Steam Clean ³
