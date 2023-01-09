Taastamine

Samad tulemused keskkonnasõbralikumalt​

Anname tagastatud Philips Lumea fotoepilaatoritele teise võimaluse, kuna nende tootmiseks kasutatud materjalidel ja osadel on suur CO2 mõju. Toodetel on 2-aastane garantii ja iga seade on põhjalikult kontrollitud, puhastatud ning vajadusel vahetatud välja kulunud osad.