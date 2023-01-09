Otsisõnad

Philips Lumea IPL S9900 device
2399 arvustust

Lumea IPL 9900 Seeria

Nutikaim IPL lahendus eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega

Soovituslik jaemüügi hind

Seda toodet ei ole enam turul
kõiki
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Naudi siledat ja karvavaba nahka kuni 18 kuud²

Kauakestev siledus kõigest kolme protseduuriga

Avasta meie kõige nutikam IPL lahendus kauakestva sileda naha jaoks. Meie kiireim juhtmevaba SenseIQ tehnoloogiaga Lumea IPL  koos eksklusiivsete SkinAI funktsioonidega analüüsib Sinu nahka ja aitab jälgida edusamme.

Avasta Philips Lumea IPL

Meie nutikaim IPL seade koos 100-päevase raha tagasimakse garantiiga ja 1-aastase lisagarantiiga, et saavutada kauakestev sile nahk.

Standardne tootefoto Alternatiivne tootefoto Alternatiivne tootefoto

Säästa aega ja naudi mugavust

Ainult 2x kuus

Esimesed neli protseduuri iga 2 nädala tagant (poole vähem hoolduskordi võrreldes teiste kaubamärkidega), seejärel korda protseduuri kord kuus.

Tõhus

Nutikad tarvikud iga Sinu keha kumeruse jaoks

4 unikaalse kujuga nutikat tarvikut kohanduvad iga Sinu keha kumerusega, tagades tõhusa ja mugava karvaeemalduse.

Mugav kasutada

Juhtmega ja juhtmeta kasutamine

Kasuta seadet juhtmega suuremate kehapiirkondade töötlemiseks, nagu jalad ja juhtmeta võimalust, et töödelda raskesti ligipääsetavaid piirkondi.

User guide Product sheet
Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Faster results

Kiired tulemused ainult kaks korda kuus kasutamisel

Alustuseks iga kahe nädala järel – poole vähem hoolduskordi kui teiste kaubamärkide puhul. Sellele järgneb viimistlus üks kord kuus. Mõlema sääre hoolduseks kulu 8,5 minutit.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM SenseIQ

Õrn ja mugav SenseIQ-ga

Lumea 9900 seerial on viis kergesti reguleeritavat valguseseadet. Meie andur SmartSkin loeb teie nahatooni ja aitab teil leida kõige mugavama seadistuse. Nutikad tarvikud kohandavad iga kehapiirkonna hooldust.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Cordless if you want

Ainuke juhtmeta kasutamise võimalusega Lumea

Eriti mugavaks kasutamiseks on Lumea 9900 seeria meie ainus IPL, millel on juhtmeta kasutamise funktsioon. Tänu sellele funktsioonile on veelgi lihtsam ulatuda kõikjale ja töötada täpselt – ning saate seadet kasutada kõikjal, kus soovite.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Smart Attachments 9000

Täielik lahendus näole ja kehale koos 4 nutika tarvikuga

Spetsiaalse kujundusega tarvikud sobivad täiuslikult iga kehakumerusega ja ühendatuna käivitavad kõige tõhusamad programmid iga kehapiirkonna jaoks. Näootsak: lame, väikse UV-filtriga töötlusalaga. Kehaotsak: nõgus, suure töötlusalaga. Bikiinipiirkonna ja kaenlaaluste otsak: kumer, raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

BRI958_FIM_Suitable skin and hair_PDP

Sobib enamikule naha- ja karvatoonidele

IPL vajab kontrasti karvapigmendi ja nahapigmendi vahel, seetõttu toimib loomulikult tumeblondidel, pruunidel ja mustadel karvadel ning nahatoonidel heledast kuni keskmiselt pruunini (I–V).

SkinAI: Nutikas, lihtne ja isikupärastatud

SkinAI: Nutikas, lihtne ja isikupärastatud

Lumea IPL rakenduse SkinAI tehnoloogia muudab soovitud tulemuste saavutamise veelgi lihtsamaks. Jälgi mugavalt oma edusamme ja saa nõuandeid ning juhiseid, nagu näiteks Skin-Selfie nahaanalüüs ja kehakarvade analüüs.

Avasta Philips Lumea

Avasta Philips Lumea

Kuidas IPL töötab, kas see sobib Sinu karva-ja nahatüübile ja leiad üldiseid näpunäiteid seadme kasutamiseks. Tutvu selle uuendusliku seadme targa juhiga, kelle ainulaadne lugu annab lisaväärtust ja usaldust.

Tehnoloogia

Lumea IPL 9900

Vaata videot, et saada rohkem teada Lumea IPL 9900 kohta

Woman holding IPL device

Taastamine

Samad tulemused keskkonnasõbralikumalt​

Anname tagastatud Philips Lumea fotoepilaatoritele teise võimaluse, kuna nende tootmiseks kasutatud materjalidel ja osadel on suur CO2 mõju. Toodetel on 2-aastane garantii ja iga seade on põhjalikult kontrollitud, puhastatud ning vajadusel vahetatud välja kulunud osad.

Lisateave Lumea IPL seadme kohta

Vali Philips Lumea 9900 seeria

Võrdle

Arvustused

Eksperdi abi ja nõuanded

Kas Philips Lumeat võib kasutada bikiinipiirkonnas?

Miks on minu Philips Lumea klaasil õhumull?

Kuidas leida õige Philips Lumea valguskiirguse intensiivsus?

Millises vanuses võib Philips Lumeat kasutada?

Kui sageli peaksin oma Philips Lumeat kasutama?

Miks minu Philips Lumea kasutamise ajal soojaks muutub?

Kas Philips Lumea rakenduse SkinAI funktsiooni saab kasutada mitmes mobiilseadmes?

Miks ei registreeri Lumea rakenduse Body Hair Analyzer minu kehakarvu?

Miks näitab Philips Lumea Skin-Selfie Analyzer ebaühtlasi tulemusi?

Kuidas tuleb Philips Lumeat puhastada?

Kas Philips Lumea sobib kõikide nahatoonide ja kehakarvade värvuste jaoks?

Kas Philips Lumeat võivad kasutada ka mehed?

Kas Philips Lumea kasutamisel esineb kõrvaltoimeid?

Miks ma pean kehakarvad enne Philips Lumeaga töötlemist eemaldama?

Kuidas valmistuda Philips Lumeaga töötlemiseks?

Kas tulemused on paremad, kui kasutan Philips Lumeat sagedamini?

Kas Philips Lumeat võib kasutada raseduse või rinnaga toitmise ajal?

Kas Philips Lumea valgussähvatused on mu silmadele ohutud?

Miks on minu Philips Lumea otsakul klaas puudu?

Millised on Philips Lumea otsakute erinevused?

Kuidas saada Philips Lumeaga soovitud tulemused?

Klienditeenindus ja tugi

Saage oma tootega abi – leidke juhendeid, vaadake parimaid nõuandeid ja nippe ning tehke probleemide veaotsing

CustomerSupport

Tugiteenuse kodulehekülg

Leidke kõik tugiteenuste teemad ja palju muud

MagnifyingGlass

Leidke oma toode

Otsige mudelinumbri järgi ja leidke tooteinfo

Võrdle kõiki Philips Lumea IPL seeriaid

Võrdle
Lumea IPL 9900 Seeria
Lumea IPL 9900 Seeria
1 Allikas: juhtiva turu-uuringu instituudi andmed, jaemüügi väärtus MAT dets 2024
2 Tulemused pärast 3 protseduuri. Keskmised tulemused: 86% vähem karvu säärtel 18 kuu möödudes.
* Keskmine tulemus vähem karvu pärast 12 hoolduskorda: 86% säärtel, 70% bikiinipiirkonnas, 67% kaenlaalustel.
** Protseduuriplaani järgimisel. Arvutatud säärtel, bikiinipiirkonnas, kaenlaalustel ja näol kasutamise põhjal. Lambi tööeale ei laiene Philipsi 2-aastane ülemaailmne garantii.

Telli meie uudiskiri
* Selle välja täitmine on nõutud

Eksklusiivsed kampaaniad ja kupongid

Tooteesitlused

Nõuanded ja nipid

* Selle välja täitmine on nõutud

*
Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!
Mida see tähendab?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kõik õigused reserveeritud.

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.