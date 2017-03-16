Puhastage
Puhastage keelt
Nõuanne. Öösel kogunevate, halba hingeõhku põhjustavate bakterite eemaldamiseks puhastage esmalt keelt.
Harjake hambaid
Fakt. Happeline hommikusöök võib 45 minuti jooksul pärast söömist hambaemaili kahjustada. Nõuanne. Harjake enne hommikusööki ja loputage suud pärast söömist alkoholivaba suuveega.
Nõuanne. Harjake enne hommikusööki ja loputage suud pärast söömist alkoholivaba suuveega.
Hambakatu kõrvaldamine
Nõuanne. 40% igast hambast jääb kõrvaloleva hamba varju. Eemaldage hambakatt hammaste vahelt enne harjamist, nii saab hambapasta maksimaalselt toimida.
Asendage hambaharjapead.
Fakt. Harjaste kulumise tõttu eemaldavad need vähem hambakattu. Nõuanne. Enne kolmekuulist kasutamist tuhmuvad sinised harjased osutavad harjapea väljavahetamise vajadusele.
Nõuanne. Enne kolmekuulist kasutamist tuhmuvad sinised harjased osutavad harjapea väljavahetamise vajadusele.
Naeratuse säravamaks muutmine
Fakt. Üle nelja miljoni patsiendi on Philips Zoom!-i kasutades saanud ilusa, säravama naeratuse. Nõuanne. Ees ootab mõni eriline sündmus? Valgemad hambad säravama, enesekindlama naeratuse saamiseks.
Nõuanne. Ees ootab mõni eriline sündmus? Valgemad hambad säravama, enesekindlama naeratuse saamiseks.