Puhastage
keel

Ajakava

Hommik: puhastage 60 s

Puhastage keelt

Ajakava

Hommik: puhastage 60 sek

Hõõrumine

Hõõru

Piserdamine

Piserda

Nõuanne. Öösel kogunevate, halba hingeõhku põhjustavate bakterite eemaldamiseks puhastage esmalt keelt.

Avastage TongueCare+

Harjake
hambaid

Ajakava

Hommik + õhtu: harjake kaks minutit

Harjake hambaid

Ajakava

Hommik + õhtu: harjake kaks minutit

Fakt. Happeline hommikusöök võib 45 minuti jooksul pärast söömist hambaemaili kahjustada.

 

Nõuanne. Harjake enne hommikusööki ja loputage suud pärast söömist alkoholivaba suuveega.

Tutvuge meie tootevalikuga

Hambakatu
kõrvaldamine

Ajakava

Õhtu: hambavahede niidiga puhastamine

Hambakatu kõrvaldamine

Ajakava

Õhtu: hambavahede niidiga puhastamine

Nõuanne. 40% igast hambast jääb kõrvaloleva hamba varju. Eemaldage hambakatt hammaste vahelt enne harjamist, nii saab hambapasta maksimaalselt toimida.

Vahetage
harjapea

Ajakava

Iga kolme kuu tagant

Asendage hambaharjapead.

Ajakava

Iga kolme kuu tagant

Fakt. Harjaste kulumise tõttu eemaldavad need vähem hambakattu.

 

Nõuanne. Enne kolmekuulist kasutamist tuhmuvad sinised harjased osutavad harjapea väljavahetamise vajadusele.

Tutvuge meie tootevalikuga

Naeratuse
säravamaks muutmine

Kaupluse asukoht

Arstikabinetis või kodus

Naeratuse säravamaks muutmine

Kaupluse asukoht

Arstikabinetis või kodus

Fakt. Üle nelja miljoni patsiendi on Philips Zoom!-i kasutades saanud ilusa, säravama naeratuse.

 

Nõuanne. Ees ootab mõni eriline sündmus? Valgemad hambad säravama, enesekindlama naeratuse saamiseks.

Muutke naeratus säravamaks

