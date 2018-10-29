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Tootmine lõpetatud

BrillianceLED-taustvalgusega LCD-kuvar

19S4QAB/01

Olulised funktsioonid, hea jõudlus

Philipsi kuvar, mille puhul on kasutatud 25% ringlussevõetud materjale ja millel on PVC- ja BFR-vaba korpus, sobib ideaalselt keskkonnahoidliku tootlikkuse tagamiseks.

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Olulised funktsioonid, hea jõudlus

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 × 1024 (SXGA)

Tehnoloogiaga SmartImage saab pildisätteid hõlpsalt optimeerida

SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!

IPS-ADS laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-ADS laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-ADS kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-ADS kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, vaid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga