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  • Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte
  • Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte
  • Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte

Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan LED-taustvalgusega

220V4LSB/00

4.7
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte
Nautige erksaid LED-pilte selle atraktiivse ja läikiva disainiga ekraani abil. Tarkvaraga SmartControl Lite varustatud ekraan on suurepärane valik!
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Nautige suurepäraseid erksates värvides LED-pilte

  • V Line

  • 22" (55,9 cm)

LED-tehnoloogia, et värvid oleksid erksad

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

Hõlbus ekraanipildi reguleerimine SmartControl Lite'iga

SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

13/10/2019

България

България

Kinnitatud ostja

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.