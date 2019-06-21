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Tootmine lõpetatud
V Line
22" (55,9 cm)
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.
SmartControl Lite on järgmise põlvkonna 3D märgiline toode, mis põhineb GUI ekraani kontrollimise tarkvaral. See võimaldab kasutajal hiire abil täiustada enamikku ekraani parameetritest, näiteks värvi, heledust, ekraani kalibreerimist ning multimeediume ja ID-haldust.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
4.7
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Теодорина
13/10/2019
България
Kinnitatud ostja
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED