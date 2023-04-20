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Tootmine lõpetatud
221B8LJEB/00
Selge pilt, suur jõudlus
Kasutage parima töötulemuse saavutamiseks Philipsi 22-tollist Full HD monitori. Selge ja erk Full HD tagab töötamiseks vajaliku ruumi ja selguse. Koormust silmadele aitavad vähendada kõrguse reguleerimine, virvendusvastane funktsioon Flicker-free ja režiim LowBlow.
B Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
SmartErgoBase on monitori alus, mis tagab ergonoomilise ekraani mugavuse ja kaablihalduse. Maksimaalse mugavuse tagamiseks saab alust keerata, kallutada ja pöörata erinevate nurkade alla. Reguleeritava kõrgusega alus tagab optimaalse vaatamistaseme, vähendades pika tööpäeva füüsilist pinget, samas kui kaablihaldus vähendab kaablite segadust ning hoiab tööruumi puhta ja professionaalsena.
Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.
Kogege suuremat mugavust ja loetavust pikkade, tekstirohkete dokumentide lugemisel. EasyRead-režiim loob paberile sarnase vaatamiskogemuse, mis säästab silmi, kohandab ekraani värve ja suumitaset nii, et see simuleerib paberil lugemise tunnet – seda kõike otse digitaalsel ekraanil.
4.3
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Positiivsed omadused
Super
Negatiivsed omadused
Nie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Kasutamise kuupäev 2022-04-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Kasutamise kuupäev 2022-04-20
oleszcz
27/10/2019
Polska
Kinnitatud ostja
Doskonały kierunek - Fidelio
Doskonałe brzmienie i elegancka, prosta konstrukcja czynią ten soundbar jednym z bardziej udanych produktów Philips. Czysty, klarowny dźwięk, odpowiednia moc, łatwa obsługa, Dolby Atmos, minimalna ilość przewodów, bezprzewodowy subwoofer z pięknym basem, zdecydowanie klasyfikują go na pierwszym miejscu wśród soundbarów Philips, nawet tych najnowszych, obecnie wchodzących na rynek. Żaden nowy soundbar nie ma systemu 5.2.1. Szkoda, że Philips nie poszerza tej eleganckiej linii Fidelio rozbudowując go o dodatkowe bezprzewodowe satelity. Gdybym ponownie miał wybierać, kupiłbym ten sam model.
Positiivsed omadused
Doskonały dźwięk, prosta obsługa, minimalna ilość przewodów.
Negatiivsed omadused
Brak możliwości rozbudowy o dodatkowe satelity, brak podłączenia do internetu, brak możliwości oddzielnej regulacji dla subwoofera.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Kasutamise kuupäev 2018-10-27
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Kasutamise kuupäev 2018-10-27
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Kinnitatud ostja
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271B8QJEB LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2020-07-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 271B8QJEB LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2020-07-02
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib pildil näidatust erineda.