TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

LCD-kuvar SoftBlue tehnoloogiaga

223S7EJMB/01

Usaldusväärsed ja hädavajalikud funktsioonid,

Meie S Line monitor tagab tõhusa äritegevuse. Lai SoftBlue tehnoloogiat kasutav IP-kuvar tagab tõhususe, hoides samal ajal teie silmi. Suurema vaate nautimiseks saab reguleeritava kõrgusega raamita kuvaril mitmeid monitore paanida.

Kuva kõik eelised

mis tõhustavad ettevõtte tööd

Usaldusväärsed ja hädavajalikud funktsioonid,

  • S Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Kitsas raam tagab tervikliku välimuse

Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Tehnoloogiaga SmartImage saab pildisätteid hõlpsalt optimeerida

SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931