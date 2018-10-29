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Tootmine lõpetatud
223S7EJMB/01
Usaldusväärsed ja hädavajalikud funktsioonid,
Meie S Line monitor tagab tõhusa äritegevuse. Lai SoftBlue tehnoloogiat kasutav IP-kuvar tagab tõhususe, hoides samal ajal teie silmi. Suurema vaate nautimiseks saab reguleeritava kõrgusega raamita kuvaril mitmeid monitore paanida.
S Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931