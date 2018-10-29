Tehnoloogiaga SmartImage saab pildisätteid hõlpsalt optimeerida

SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!