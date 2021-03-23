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Tootmine lõpetatud

LCD-ekraan SmartControl Lite'iga

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Auhinnad

Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

Nautige erksaid LED-pilte selle suure Philipsi kuvari abil. HDMI ja SmartControl Lite tarkvaraga varustatud kuvar on suurepärane valik!

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Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega

  • V Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)

LED-tehnoloogia, et värvid oleksid erksad

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.8

5-st

13

Auhinnad

3

23/03/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam

Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu

Positiivsed omadused

cena , jakość

Negatiivsed omadused

brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Kasutamise kuupäev 2020-02-23

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Kasutamise kuupäev 2020-02-23

21/02/2020

Polska

Polska

Philipsi töötaja

Świetny monitor

[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

28/03/2021

Україна

Україна

Хороший монітор

Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Kasutamise kuupäev 2020-03-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

Kasutamise kuupäev 2020-03-28

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.