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Tootmine lõpetatud
223V5LHSB2/00
Suurepärased LED-kujutised erksate värvidega
Nautige erksaid LED-pilte selle suure Philipsi kuvari abil. HDMI ja SmartControl Lite tarkvaraga varustatud kuvar on suurepärane valik!
V Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
3.8
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Auhinnad
marcin6657
23/03/2021
Polska
Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam
Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu
Positiivsed omadused
cena , jakość
Negatiivsed omadused
brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Kasutamise kuupäev 2020-02-23
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Kasutamise kuupäev 2020-02-23
Fabianuś.PL
21/02/2020
Polska
Philipsi töötaja
Świetny monitor
[Employee of philipsglobal] Wygląd monitora jest bardzo dobry, obraz doskonały, polecam to wszystkim kupującym.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
28/03/2021
Україна
Хороший монітор
Приємна якість і збірка простий у користуванні. Є різні виоди для підєднання
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Kasutamise kuupäev 2020-03-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Kasutamise kuupäev 2020-03-28