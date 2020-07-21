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Tootmine lõpetatud
223V7QDSB/01
Ilmekad ja teravad pildid servast-serva
Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.
V Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.
Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.
4.3
5-st
27
Auhinnad
84%
soovitab seda toodet
jarekizik
21/07/2020
Polska
Kinnitatud ostja
bardzo dobry obraz
Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-06-21
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-06-21
marian5110
12/03/2020
Polska
dobry produkt w niskiej cenie
Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny
Positiivsed omadused
cena, parametry
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-02-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-02-12
rufinmusic
23/12/2018
Polska
Bardzo dobry monitor
Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga