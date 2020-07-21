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Tootmine lõpetatud

Täis-HD LCD-kuvar

223V7QDSB/01

4.3

| (27) Auhinnad | 84% soovitab seda toodet

Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.

Kuva kõik eelised

Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

  • V Line

  • 22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Kitsas raam tagab tervikliku välimuse

Kitsas raam tagab tervikliku välimuse

Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

27

Auhinnad

84%

soovitab seda toodet

21/07/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

bardzo dobry obraz

Bardzo dobry wyraźny obraz. Możliwość spersonalizowania do swoich potrzeb.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-06-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2019-06-21

12/03/2020

Polska

Polska

dobry produkt w niskiej cenie

Dobry produkt w dobrej cenie, nic dodać nic ująć. Jakość adekwatna do ceny

Positiivsed omadused

cena, parametry

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-02-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2020-02-12

23/12/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor

Monitor mam od miesiąca i nie znalazłem żadnych wad. Oprócz tego że dobrze wygląda, posiada szerokie możliwości personalizacji wyświetlania obrazu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QDSB Monitor LCD Full HD

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga