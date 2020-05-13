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Tootmine lõpetatud
223V7QHSB/00
Ilmekad ja teravad pildid servast-serva
Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.
V Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).
Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Wąski
13/05/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-04-13
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-04-13
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V7QHSB Full HD LCD monitor
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga