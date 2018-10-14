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Tootmine lõpetatud
Ilmekad ja teravad pildid servast-serva
Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.
V Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
1920 × 1080 (Full HD)
SmartImage on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Selle kasutajasõbraliku liidese abil saate valida kasutatava rakenduse jaoks mitu režiimi, nt kontori-, foto-, filmi-, mängu-, ökorežiim jne. Tehtud valiku põhjal optimeerib SmartImage parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Ökorežiim võimaldab suurt energiasäästu. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Kinnitatud ostja
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QSB Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2019-12-17
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QSB Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Positiivsed omadused
IPS kijelző, jó ár érték arány
Negatiivsed omadused
Nem tudok ilyet
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V7QSB Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2019-12-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V7QSB Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2019-12-10
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga