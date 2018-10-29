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Tootmine lõpetatud
227E4LHAB/00
E Line
21,5" (54,6 cm)
Täis-HD ekraan
Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.
SmartImage Lite on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Tehtud valiku põhjal täiustab SmartImage Lite parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!
HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).
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