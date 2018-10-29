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  • Energy Label Europe A
    Elegantne ekraan parandab teie vaatamiselamust
  • Elegantne ekraan parandab teie vaatamiselamust
  • Elegantne ekraan parandab teie vaatamiselamust
  • Energy Label Europe A
    Elegantne ekraan parandab teie vaatamiselamust
  • Elegantne ekraan parandab teie vaatamiselamust
  • Elegantne ekraan parandab teie vaatamiselamust

Tootmine lõpetatud

LCD-kuvar, LED-taustvalgusega

227E4LHAB/00

Elegantne ekraan parandab teie vaatamiselamust
Nautige suurepärast ja loomulike värvidega LED-pilti selle elegantse ja õhukese disainiga ekraani abil./Tänu HDMI-le ja stereokõlaritele on see valmis teie meelt lahutama!
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koos stereokõlaritega

Elegantne ekraan parandab teie vaatamiselamust

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Täis-HD ekraan

LED-tehnoloogia, et värvid oleksid loomulikud

Valged LED-lambid on toekad seadmed, mis saavutavad täieliku valguse ja püsiva heleduse kiiremini, muutes seeläbi käivitusaja lühemaks. LED-lambid ei sisalda elavhõbedat, mistõttu on nende ringlussevõtmine ja kasutusest kõrvaldamine keskkonnasäästlikum. LED-lambid võimaldavad paremini reguleerida LCD-taustvalguse hämardamist ning tulemuseks on suurepärane kontrastsus. Samuti on LED-lampidel tänu kogu ekraani ühtlasele heledusele ülihead värvid.

SmartImage Lite, et LCD-ekraani oleks veelgi parem vaadata

SmartImage Lite on Philipsi ainulaadne juhtiv tehnoloogia, mis analüüsib ekraanile kuvatavat sisu ja tagab optimaalse ekraanipildi. Tehtud valiku põhjal täiustab SmartImage Lite parima ekraanipildi tagamiseks dünaamiliselt kontrastsust, värviküllastust ja piltide ning videote teravust. Seda kõike reaalajas ühe nupuvajutusega!

HDMI-valmidus täis-HD meelelahutuseks

HDMI-valmidus täis-HD meelelahutuseks

HDMI-valmidusega seadmel on olemas kogu vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab esitada kvaliteetset digitaalvideopilti- ja -heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad ja AV-vastuvõtjad ja videokaamerad).

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
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