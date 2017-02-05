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Tootmine lõpetatud
227E7QDSB/00
Erksad värvid, selged detailid
See erakordne laiekraankuvar pakub erksaid värve ja teravaid detaile elegantses korpuses, lisades igale kodule või kontorile sära ja värskust.
E Line
22 (21,5" / 54,6 cm diagonaal)
Täiskõrglahutus (1920 x 1080)
Philipsi LED-taustvalgusega ekraanides ei ole elavhõbedat - ühte kõige mürgisemat looduses esinevat ainet, mis mõjutab inimesi ja loomi. See võimaldab pilti kuvada keskkonnasõbralikult kogu toote eluea vältel alates tootmisest kuni selle kasutusest kõrvaldamiseni välja.
Uutel Philipsi ekraanidel on ülikitsad raamid, tänu millele on tagatud tähelepanu minimaalne kõrvalejuhtimine ja maksimaalne vaatamissuurus. Ülikitsa raamiga ekraan, mis sobib eriti mitme ekraaniga või mosaiikpaigutuse jaoks (nt mängu-, graafilise disaini ja professionaalsed rakendused), jätab mulje, nagu kasutaksite üht suurt ekraani.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Livius2005
05/02/2017
România
Kinnitatud ostja
Produs f bun
Pana la aceasta data se comporta perfect..datorita tehnologiei ips are unghiuri de vizuizare f bune.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 237E7QDSB Monitor LCD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 237E7QDSB Monitor LCD
Sellel Philipsi ekraanil on MHL-sert. Kui aga teie MHL-seade ei ühendu või tööta korralikult, vaadake üle oma MHL-seadme korduma kippuvad küsimused või pöörduge juhiste saamiseks seadme müüja poole. Teie seadme tootja garantii võib seadme töötamiseks ette näha kaubamärgipõhise MHL-kaabli või adapteri soetamist.
Vajab valikulist MHL-serdiga mobiilseadet ja MHL-kaablit. (Ei kuulu komplekti.) Kontrollige ühilduvust oma MHL-seadme müüjalt.
ErP oote- või väljalülitatud režiimi energiasääst ei kehti MHL-i laadimisfunktsiooni puhul
Täielik loetelu MHL-valmidusega toodetest on näha veebilehel www.mhlconsortiun.org
Sõna- / kaubamärk „AH-IPS” ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Nutikas reaktsiooniaeg on GtG või GtG (BW) katsete käigus saadud optimaalne väärtus.