TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Põhiline kasutamise foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Kaugjuhtimispuldi foto
  • Pistikupaneeli joonis
  • Alternatiivne tootefoto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

4000 seriesÕhuke Full HD LED-teler

22PFH4000/88

4.1

| (32) Auhinnad

Õhuke Full HD LED-teler

Kõik vajaminev ühes kompaktses kujunduses: Philipsi 4000 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning lisafunktsioone, nagu näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid. Ideaalne valik ükskõik millisesse tuppa teie kodus.

Kuva kõik eelised
TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

koos Digital Crystal Clear-ga

Õhuke Full HD LED-teler

  • 56 cm (22")

  • Full HD LED-teler

  • DVB-T/C

USB multimeedia sisu taasesituseks

USB multimeedia sisu taasesituseks

Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil

Kompaktne kaasaskantav teler: loodud olema seal, kus on lõbus

Stiilne, kompaktne ja kerge. Teie väikese ekraaniga teler võimaldab teil vaadata oma lemmiksaateid köögis, hoiab teid kursis uudistega, kui te toimetate garaažis, ja teavitab teid viimastest sporditulemustest grillimisel. Nii kaasaskantavale telerile meeldib olla seal, kus on lõbus!

Kaks HDMI-sisendit ja Easylink sisseehitatud ühenduste tarbeks

kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.1

5-st

32

Auhinnad

1

06/09/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

06/09/2015

Polska

Polska

Godny polecenia

Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD

06/12/2019

România

România

Un TV Best-Buy!

Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.

Positiivsed omadused

Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.

Negatiivsed omadused

Nu am

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Kasutamise kuupäev 2017-12-06

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD

Kasutamise kuupäev 2017-12-06

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.