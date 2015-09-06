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Tootmine lõpetatud
22PFH4000/88
Õhuke Full HD LED-teler
Kõik vajaminev ühes kompaktses kujunduses: Philipsi 4000 seeria Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning lisafunktsioone, nagu näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid. Ideaalne valik ükskõik millisesse tuppa teie kodus.
56 cm (22")
Full HD LED-teler
DVB-T/C
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Stiilne, kompaktne ja kerge. Teie väikese ekraaniga teler võimaldab teil vaadata oma lemmiksaateid köögis, hoiab teid kursis uudistega, kui te toimetate garaažis, ja teavitab teid viimastest sporditulemustest grillimisel. Nii kaasaskantavale telerile meeldib olla seal, kus on lõbus!
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
4.1
5-st
32
Auhinnad
bodzka
06/09/2015
Polska
Godny polecenia
Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Michał86
06/09/2015
Polska
Godny polecenia
Telewizor prosty w obsłudze, duża liczba ustawień czyni go naprawdę doskonałym. Super do nie dużych pomieszczeń.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 Smukły telewizor LED Full HD
Ciupy
06/12/2019
România
Un TV Best-Buy!
Un TV excelent, cu un raport foarte bun preț-calitate. Dispune de Tuner DVB-T/C încorporat, ceea ce înseamnă că poți recepționa toate canalele digitale din grila provider-ului, inclusiv pe cele codate, cu condiția să îl împerecheați cu un SmartCAM DTV pe interfața CI+ (astfel, renunțați la decodorul standard și salvați o priză). Îl folosesc în bucătărie.
Positiivsed omadused
Mic, consum redus, ideal pentru un dormitor mic sau bucătărie.
Negatiivsed omadused
Nu am
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Kasutamise kuupäev 2017-12-06
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 22PFH4000 LED TV subţire Full HD
Kasutamise kuupäev 2017-12-06
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
(Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.