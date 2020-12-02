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Tootmine lõpetatud
22PFT4022/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Meelelahutuseks loodud Philips 4000 teler pakub suurepärast pildikvaliteeti väikesel ekraanil. See on piisavalt kompaktne, et seda kiiresti ja lihtsasti ühest toast teise viia, ja selle minimalistlik disain sobib kõikjale, kuhu selle asetate.
55 cm (22")
Full HD LED-teler
DVB-T/T2/C
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
3.9
5-st
24
Auhinnad
homer 33
02/12/2020
Polska
jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach
produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry
Positiivsed omadused
Bardzo czysty obraz Prosta obsługa
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-12-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2019-12-02
Mici666
05/07/2018
Polska
Tv godny polecenia
Jakość obrazu żyleta, dźwięk czyst, głośniki skala od 0-60 w sypialni 25 i już jest głośno, sygnał antenowy - kablówka bez tunera. Polecam Bardzo Dobry sprzęt w dobrej cenie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Piotrek79
22/05/2018
Polska
Kinnitatud ostja
Dobry telewizor za niską cenę
kupiłem ten telewizor do kuchni, dobry obraz i dźwięk. Za tą cenę naprawdę dobry zakup.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).