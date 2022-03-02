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Tootmine lõpetatud
22PFT5303/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Philips 5300 edastab väikesel ekraanil kvaliteetset pilti. Tänu lihtsasti kasutatavatele juhtnuppudele ja kompaktsele disainile sobib see ideaalselt teie kööki, magamistuppa või kontorisse.
55 cm (22")
200 pildikvaliteedi indeks
FHD
Pixel Plus HD
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
Stiilne, kompaktne, kerge ja kaasaskantav. Väikese ekraaniga teler võimaldab teil lemmiksaateid igal pool jälgida – ükskõik kas olete köögis või perega matkamas. Selle kaasaskantava teleriga olete kursis värskemate uudiste ja lemmikspordiala viimaste tulemustega. See toob meelelahutuse teie käeulatusse!
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
4.6
5-st
7
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Stanisław55
02/03/2022
Polska
Funkcje i możliwości
Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.
Positiivsed omadused
Dźwięk , obraz oraz inne funkcje
Negatiivsed omadused
Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-03-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2020-03-02
Wakipięta
11/12/2019
Polska
Bega wytrzymały wyświetlacz
dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara
Positiivsed omadused
dobry jest
Negatiivsed omadused
stojak zły
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2018-12-11
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Kasutamise kuupäev 2018-12-11
Akadar
14/07/2019
Polska
Super do kuchni i małego pokoju
Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).